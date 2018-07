Minaccia una giovane con cocci di bottiglia | denunciato 45enne

Napoli - Minaccia la famiglia con un coltello dopo una lite scoppiata per il ventilatore : I carabinieri della compagnia di Cercola in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Torre del Greco in provincia di Napoli, hanno arrestato un pregiudicato ventinovenne, originario sempre di Cercola, di cui non sono state rese note le generalità, per minacce e sequestro di persona. L'uomo è accusato di aver minacciato con un coltello l'intera famiglia e di averla sequestrata in casa, a seguito di un alterco scoppiato per il posizionamento di ...

Gigantesco iceberg Minaccia villaggio in Groenlandia : evacuazioni e allarme tsunami : Un Gigantesco iceberg di oltre 100 metri di altezza minaccia il villaggio di Inaarsuit, nella Groenlandia occidentale: i 169 residenti che vivono nelle case più vicine alla montagna di ghiaccio galleggiante sono stati evacuati. La BBC riferisce che gli esperti in zona hanno affermato di non aver mai avvistato un iceberg così grande: per gli scienziati i cambiamenti climatici potrebbero favorire movimenti erratici dell’iceberg e non si ...

Nervi - ragazzini rapinano 15enne Minacciandolo con una pistola : Grave episodio andato in scena ieri notte, intorno alle 22, nella centrale Piazza Duca degli Abruzzi a Nervi , Genova,, già balzata agli onori della cronaca qualche giorno fa per delle scene di degrado legate alla movida che anima le vie del quartiere. Due ragazzini di 15 anni , seduti su una delle panchine della piazza e intenti a scambiare due ...

Giustizia : Ferraresi - nessuna Minaccia a colleghi parlamentari : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Mi spiace per l’equivoco creato ma non ho mai minacciato nessuno, tantomeno membri del Parlamento di cui faccio parte”. Questo il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi lo ha detto subito, sottolinea una nota, a botta calda, quando è scoppiata la bagarre in Aula, dov’era in discussione il decreto sul Tribunale e la Procura di Bari, per una frase che però in realtà non è ...

Tribunale Bari - bagarre in Aula. Ferraresi (M5s) vs Fiano (Pd) : “Risponderete in sede penale”. “Ci Minaccia”. Seduta sospesa : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

Torino - 38enne Minaccia con una pistola : "Ti ammazzo come un cane". Testimoni : attaccato uomo di colore : Il video è stato pubblicato su Facebook da un residente che ha chiamato la polizia. L'arma pare fosse una scacciacani

