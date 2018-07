Militari fermano un immigrato Polemica online | ma Trenta li difende

Militari fermano un immigrato. Polemica - ma Trenta li difende : Partiamo dal video pubblicato da Fanpage e registrato da un passante alla fermata della metro di Rebibbia. I protagonisti sono due soldati impegnati nell'Operazione strade sicure che si sono divisi il palco con un africano. Sono le 18 circa di sabato 14 luglio. I due Militari stanno realizzando un fermo dopo che l'extracomunitario, insieme ad un "collega", aveva deciso di non fermarsi all'alt per un normale controllo. Nelle immagini si vede ...

Roma violenta. Due Militari fermano con forza un sospetto all'uscita della metro : "Mi fa schifo sto sangue". Un passante : "Lo tratti come un animale" : Sono le 18.25 di sabato 14 luglio quando l'occhio di uno smartphone si attiva e registra immagini concitate appena fuori la stazione metro di Rebibbia, periferia di Roma. Si vedono due militari, impegnati nell'operazione "Strade sicure", che fermano un immigrato. Le immagini, in possesso di Huffpost, iniziano con il fermato già a terra, con del sangue ben visibile sulla testa. I due soldati, coadiuvati da un vigilantes in servizio presso ...