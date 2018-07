Milano un omaggio al pensiero leonardesco

“L’Italiano” Mika canta Toto Cutugno - l’omaggio a Milano e il duetto con Chiara in Stardust (video) : Mika ama l'Italia e l'Italia ama Mika. Un italiano d'eccezione si è esibito questa sera sul palco di Piazza Duomo per Radio Italia Live - Il Concerto. "L'Italia mi ha dato gioia, tantissima gioia, voglio sempre crescere e mantenere un cuore caldo", sono le parole di Mika per noi. "Ci sono certi paesi in cui è più facile, qui sento il cuore caldo, mi sento vivo", continua l'artista internazionale. "Mi sento a casa", ha confessato, ...