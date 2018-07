Milano : sindacati chiedono al Comune l'istituzione del registro dei rider (2) : (AdnKronos) - In tal senso, "il Comune, una volta che il lavoratore si iscrive al registro, si impegna con le aziende sanitarie territoriali per far avere la visite di idoneità alla mansione richiesta e le visite di controllo periodiche, le aziende si impegnano ad assumere direttamente dal registro

Milano : sindacati chiedono al Comune l’istituzione del registro dei rider (2) : (AdnKronos) – In tal senso, “il Comune, una volta che il lavoratore si iscrive al registro, si impegna con le aziende sanitarie territoriali per far avere la visite di idoneità alla mansione richiesta e le visite di controllo periodiche, le aziende si impegnano ad assumere direttamente dal registro e garantiscono la formazione sulla sicurezza e la protezione come previsto dal D.Lgs81/08”; il datore di lavoro ...

Milano : sindacati chiedono al Comune l’istituzione del registro dei rider : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Istituire un registro ad hoc per i cosiddetti rider, ovvero i fattorini che consegnano cibo a domicilio tramite app. E’ la richiesta di Usb-riders all’incontro che si è svolto oggi presso lo sportello lavoro del Comune di Milano, il primo incontro del ‘tavolo per il patto territoriale’ tra piattaforme, organizzazioni sindacali e di rappresentanza, associazioni di categoria e ...

Milano : sindacati chiedono al Comune l’istituzione del registro dei rider (2) : (AdnKronos) – In tal senso, “il Comune, una volta che il lavoratore si iscrive al registro, si impegna con le aziende sanitarie territoriali per far avere la visite di idoneità alla mansione richiesta e le visite di controllo periodiche, le aziende si impegnano ad assumere direttamente dal registro e garantiscono la formazione sulla sicurezza e la protezione come previsto dal D.Lgs81/08”; il datore di lavoro “assicura, ...

Milano : sindacati chiedono al Comune l’istituzione del registro dei rider : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Istituire un registro ad hoc per i cosiddetti rider, ovvero i fattorini che consegnano cibo a domicilio tramite app. E’ la richiesta di Usb-riders all’incontro che si è svolto oggi presso lo sportello lavoro del Comune di Milano, il primo incontro del ‘tavolo per il patto territoriale’ tra piattaforme, organizzazioni sindacali e di rappresentanza, associazioni di categoria e Comune di ...