Milano | procura sigla intesa con Arpa Lombardia su reati ambientali 2

Anac - Cantone replica alla procura di Milano : “Stupito dai loro attacchi. Rivendico la nostra correttezza” : L’attacco partito dalla procura di Milano e indirizzato all’Anac ha stupito Raffaele Cantone, che rivendica la “correttezza” del suo operato. Se ieri il numero uno dell’Anticorruzione non aveva commentato ufficialmente le critiche contenute nel bilancio di responsabilità sociale dell’ufficio inquirente guidato da Francesco Greco– facendo filtrare solo “fastidio, meraviglia e stupore, per accuse ...

Milano - Cantone risponde alla procura : ''Sono stupito - rivendico la correttezza dell'Anac'' : "Forse è stata una valutazione tecnica scritta in modo non del tutto chiaro" e aggiunge: "I miei rapporti personali con Greco sono sempre stati ottimi''

La procura di Milano spara su Cantone : "Anac lenta - rende inutili le nostre indagini" : Volano gli stracci tra due toghe che dovrebbero essere in prima fila nella lotta alle tangenti: da una parte Francesco Greco procuratore della Repubblica a Milano; dall'altra Raffaele Cantone, il pm ...

Corto circuito tra procura di Milano e autorità anti-corruzione : segnalate gli illeciti tardi - e allertate chi li fa : Il procuratore lombardo Greco accusa l'Anac di aver trasmesso tardi alcune notizie di reato rendendo inutili le indagini nei confronti di soggetti di fatto già allertati dalle iniziative dell'autorità.

Anac - stupore per accuse procura Milano : 19.15 Nessun commento ufficiale dall'Anac alle accuse del procuratore di Milano, Greco, ma solo fastidio, meraviglia e stupore per accuse generiche e non dettagliate.Si rivendica invece la correttezza delle modalità operative tenute. L'accusa all'Anac era di aver trasmesso alla procura di Milano "numerosi illeciti da cui si potevano desumere fatti di corruzione", ma con un "ritardo" e modalità che hanno determinato una "discovery ...

