Milano | maxi controllo di Carabinieri e Polizia locale nel boschetto di Rogoredo tra

Milano - maxi-furto all'Hilton : quattro inseguiti e arrestati : Un rocambolesco inseguimento sabato pomeriggio per le vie di Milano, culminato con l'arresto di 4 rapinatori albanesi da parte della polizia. Secondo quanto ricostruito, la banda di malviventi ha rapinato un borsone che al suo interno aveva 2 milioni di euro, di cui solo 65mila veri (tutti in banconote da 200) ad una truffatrice che, nella meeting room dell'Hotel Hilton di via Galvani, nei pressi della stazione Centrale di Milano, aveva ...

Droga : maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Milano : "riggers" al lavoro per installare la maxi-insegna sul tetto del grattacielo : Dall'ultima alla prima, salgono una ad una le lettere volte a formare l'insegna sulla Torre Hadid a CityLife. L'obiettivo del fotografo Andrea Cherchi immortala il montaggio spettacolare di ciascun pezzo da parte dei riggers, i tecnici che lavorano sospesi in aria sui...

Maxi incendio in ditta profumi a Milano : Un Maxi incendio divampato ieri sera intorno alle ore 23 in una ditta di profumi a Liscate in provincia di Milano. Domato stamattina intorno alle 7

Ricetta Milano : la maxi tavolata multietnica al parco Sempione : Tutto è pronto per il grande pranzo solidale voluto dal Comune: una festa che attraversa il Sempione, da piazza del Cannone all'Arco della pace

Borsa - maxi rimbalzo Milano +3 - 42% e lo spread cala a 236 punti : Le rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una intervista al Corriere della Sera ha escluso …

Milano - rumeno tenta di investire 200 connazionali/ Maxi rissa e tanta paura ai giardinetti di via Odazio : Milano, rumeno tenta di investire 200 connazionali, Maxi rissa e tanta paura ai giardinetti di via Odazio. E' accaduto attorno alle ore 13:00 di ieri pomeriggio: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Milano : in auto contro folla ai giardinetti - scoppia maxi rissa : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Un uomo di nazionalità romena a bordo di un'auto ha cercato di investire un gruppo di circa 200 connazionali riuniti nei giardinetti vicini a via Odazio, in zona Giambellino, a Milano. Nessuno è rimasto ferito, ma fra la folla si è scatenato il panico. L'uomo, che era a