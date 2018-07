Milano | blitz di carabinieri e polizia locale a Rogoredo

Bacio tra Trump e Putin : il blitz dell'attivista al consolato Usa a Milano : Il tutto a seguito dello storico incontro a Helsinki tra i due potenti del mondo . Il Bacio artistico Ecco cosa scrive su Facebook l'artista-attivista meneghina: 'Questa volta l'obiettivo della mia ...

Milano - migrante minaccia con coltello turisti alla stazione dei bus/ Ultime notizie video - blitz e arresto : Milano, migrante minaccia con coltello turisti alla stazione dei bus: attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, poi il blitz e l'arresto del giovane africano.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Milano - blitz dei carabinieri in Porta Venezia : bonificata l'area utilizzata per il bivacco dei migranti : Nuovo controllo a tappeto dei militari della Compagnia Duomo: 5 le persone accompagnate in caserma per accertamenti, l'Amsa ha Portato via materassi e materiale vario

Le «piazze» della droga a Milano : blitz alla Comasina e a Bruzzano. Anche un poliziotto tra i 23 arrestati : blitz della polizia all'alba nel cuore dello spaccio della droga nei quartieri Comasina e Bruzzano. Nel mirino i membri di due organizzazioni criminali che dal 2013 almeno fino al marzo 2017 hanno ...

Milano - blitz delle forze dell’ordine tra i migranti accampati a Porta Venezia. Scambio di accuse tra Pd e centrodestra : Prima lo Scambio di accuse tra centrodestra e centrosinistra. Poi l’intervento di Polizia e Guardia di Finanza, con alcuni migranti che sono stati Portati in Questura perché venisse accertata la loro posizione. Al centro, i “bivacchi di stranieri che sono tornati ad aumentare in zona Porta Venezia”, in particolare lungo i Bastioni e il parco Indro Montanelli, a Milano. I deputati del Partito democratico oggi hanno firmato ...

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti (2) : (AdnKronos) - Nei mesi scorsi, sempre nello stesso filone di indagini, a finire agli arresti erano state altri due uomini: un italiano, insospettabile, che nascondeva in casa oltre nove chili di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, e il capo dell’organizzazione, di origine egiziana, a cui è stat

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Sono in tutto dieci le persone arrestate nell’ambito di un’articolata operazione antidroga culminata stamane con un blitz al quartiere Satellite di Pioltello, nell’hinterland milanese. Coinvolti 40 uomini, 20 agenti della polizia locale di Pioltello e altrettanti colleghi della polizia locale di Milano, che poco dopo le 6 di questa mattina hanno fermato sei persone di origine nordafricana, ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Animali : blitz in Statale a Milano - condannati a 18 mesi tre attivisti : Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Sono stati condannati a 18 mesi gli attivisti del coordinamento che si resero protagonisti di un blitz alla Statale di Milano per liberare delle cavie. Per i tre attivisti del ‘Coordinamento Fermare Green Hill’ è arrivata da parte dei giudici di Milano la condanna in primo grado per avere occupato, il 20 aprile 2013, gli stabulari di Farmacologia dell’università milanese liberando 400 topi e ...

Milano - blitz animalista in Statale : attivisti condannati a un anno e 6 mesi : Tre attivisti dell'associazione animalista `Coordinamento Fermare Green Hill´ sono stati condannati dal Tribunale di Milano a un anno e sei mesi di carcere per avere occupato il dipartimento di ...

Milano - blitz anti-droga : scattano arresti per 22 persone Video : Un vero e proprio blitz per contrastare lo spaccio di droga [Video] quello avvenuto a Milano, che ha portato all'arresto di 22 persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Tra i soggetti finiti in manette, risultano anche due noti esponenti della tifoseria milanese, ovvero Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan, e Massimo Mandelli, responsabile steward dell'Inter. Operazione anti-droga: in manette anche Lucci e ...