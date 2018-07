Nations League - il 17 novembre l'Italia sfiderà il Portogallo di CR7 a Milano : TORINO - Lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano ospiterà sabato 17 novembre, ore 20.45, Italia-Portogallo : quello con Cristiano Ronaldo e compagni sarà il quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega ...

Milano : all’Idroscalo quarta tappa campionato italiano moto d’acqua : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Al via, all’Idroscalo di Milano, la quarta tappa del campionato italiano moto d’acqua, organizzato dalla federazione italiana motonautica, unico riconosciuto dal Coni. Dal 21 al 22 luglio, per il secondo anno all’Idroscalo di Milano, rider pluricampioni italiani, mondiali ed europei si sfideranno nelle varie discipline. I piloti, di ognuna delle otto categorie diverse che esistono in ...

Milano : all’Idroscalo quarta tappa campionato italiano moto d’acqua (3) : (AdnKronos) – Tra i piloti in gara, anche quest’anno, fra i pluricampioni italiani, europei e mondiali c’è anche Lorenzo Benaglia pluricampione italiano categoria Runabout F1 anche per il 2017, in cima alla classifica provvisoria 2018 per questa categoria, vincitore anche dell’ultima tappa di Brindisi, seguito da Manuel Reggiani e da Pierpaolo Terreo. Per la categoria Runabout F2 la classifica provvisoria è ...

Uefa Nations League - scelto lo stadio per Italia-Portogallo : si giocherà al Meazza di Milano : Ad un anno dal ritorno del playoff mondiale contro la Svezia, l’Italia tornerà a giocare a San Siro il prossimo 17 novembre sfidando il Portogallo in Nations League Sarà lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano a ospitare sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo, quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l’Italia fare il suo esordio venerdì 7 ...

Milano : al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia la mostra "Leonardo da Vinci Parade" [GALLERY]

Mercati positivi. Milano resta alla finestra : Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse. Sessione ...

Borse in rialzo - Milano scende penalizzata dalle banche : Le Borse europee aprono positive in scia alla buona chiusura di Tokyo e di Wall Street dopo che il presidente della Fed Powell ha confermato il buono stato di salute dell'economia americana. Milano pero' perde subito terreno, con i bancari che girano al ribasso: -0,10% il Ftse Mib. Londra Parigi e Francoforte guadagnano oltre mezzo punto percentuale. A Piazza Affari il ...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket : Milano, Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket Nell’ambito dell’iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in periferia Parole chiave: ...

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Diretta e scaletta : "Perchè dipende dalla musica" (Concerto Milano) : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Campus party a Milano - tra i relatori anche Marco Vallarino : ... antidiluviano abbia ancora successo è provare a giocare con una di queste storie interattive, che -come detto da Sheldon Cooper in The Big Bang Theory- sfruttano il chip grafico più potente al mondo:...