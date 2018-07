MILAN & ELLIOTT Ultime notizie | venerdì il CdA | domani a Losanna per l' udienza al

MILAN & Elliott/ Ultime notizie - venerdì il CdA : Leonardo e Gazidis pronti a entrare in società? : Ultime notizie sulla società Milan: il CdA di venerdì dovrebbe portare alla nomina di Paolo Scaroni come nuovo presidente, Leonardo e Ivan Gazidis potrebbero entrare nei quadri dirigenziali(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:42:00 GMT)

MILANo Pride - in arrivo l’onda arcobaleno : il 30 giugno in corteo per i diritti lgbtqi. Attesi Benji & Fede e Drusilla Foer : Milano pronta a scendere in strada, ancora una volta, per rivendicare “l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer”. E per difenderne i diritti, con un corteo che promette di travolgere la città con un’onda coloratissima e festosa. L’appuntamento è fissato alle ore 15 del 30 giugno in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Ultima tappa della ...

Scaletta di Martin Garrix a MILANo - all’Ippodrono Snai San Siro il 29 giugno : ultimi biglietti - meet&greet e info utili : Martin Garrix a Milano stasera, venerdì 29 giugno: il re dell'elettronica è atteso nel nostro Paese oggi per un concerto in occasione del Milano Summer Festival. L'evento è in programma presso l'Ippodromo Snai di San Siro ed è la prima delle due date della tournée italiana del giovanissimo Martin Garrix. Il prossimo appuntamento nella penisola è in programma per l'11 agosto prossimo a Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte in ...

Cocktail & caffé : i «nuovi classici» dell’estate MILANese : «Ci vediamo per un caffé o per un aperitivo?» E perché non incontrarsi per entrambi? Ci ha pensato Lavazza, che ha chiesto ai barman della Campari Academy di realizzare quattro Cocktail, ispirati ai grandi classici, nel Lavazza Flagship Store di piazza San Fedele a Milano, un ampio spazio dedicato al caffè in tutte le sue forme. Un incontro tra due grandi brand del Made in Italy che coinvolge idealmente due città, Milano e Torino, ricche di ...

Gli Years & Years saranno in concerto a MILANo a febbraio 2019 : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Gli Years & Years saranno in concerto a Milano a febbraio 2019 appeared first on News Mtv Italia.

MILANo Fashion Week - Mariano Di Vaio e Monica Bellucci aprono la sfilata di Dolce&Gabbana : Dopo essere stato nominato da Forbes come l'under 30 più influente al mondo per il retail e l'e-commerce, arriva un nuovo traguardo per Mariano Di Vaio. Adesso è anche il re della passerella. Infatti ...

Arte & Natura : oggi a MILANo l’inaugurazione dell’installazione “Radicamenti” : Verrà inaugurata oggi alle ore 18.00 presso lo Studio Museo Francesco Messina l’installazione dell’artista Leonardo Nava. Alla presentazione dell’opera “Radicamenti” saranno presenti: l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, la Direttrice dello Studio Museo Francesco Messina Maria Fratelli, lo storico dell’Arte Flavio Caroli, l’epistemologa Eleonora Fiorani e il poeta Marco Lando. La scultura rimarrà installata sino a ...

Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a MILANo e a Roma : A novembre! The post Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a Milano e a Roma appeared first on News Mtv Italia.