Milan | conto alla rovescia per l Europa Bonucci sempre più vicino al Psg

Il racconto dell’attivista Milanese bloccata in Turchia per undici giorni : “È stato un incubo - ho temuto il peggio” : “È stato un vero incubo, ho temuto il peggio. Su di me c’era l’accusa pendente di propaganda terroristica. Pensavo che avrebbero potuto portarmi in carcere e punirmi in qualche modo”. Sono le parole dell’attivista milanese, Cristina Cattafesta, per 11 giorni bloccata a Gaziantep, in Turchia, in un centro di espulsione. La donna si era recata nel Kurdistan turco per seguire il corretto svolgimento delle elezioni ...

Milano. Sconto sulla bolletta dell’acqua : domande da presentare ai CAF : I cittadini milanesi in condizioni di disagio economico possono chiedere e ottenere uno Sconto sulla bolletta dell’acqua mediante il Bonus

Milano : al via bonus idrico - sconto su bolletta acqua (2) : (AdnKronos) - Al bonus sociale idrico istituito da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in ottemperanza alla legge nazionale, si aggiungerà inoltre uno specifico bonus idrico Integrativo introdotto dall’Ato (Ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Milano) al

Milan - verdetto Uefa il 19 giugno : a Nyon ci sarà anche Eliott - conto alla rovescia per Li : Il 19 giugno il Milan è atteso dalla sentenza di Nyon, dove la commissione Uefa deciderà sulle sorti del club rossonero, la cui partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League è a serio rischio. Il miglior biglietto da visita per i rossoneri sarebbe presentarsi al giudizio della prossima settimana con delle importanti novità a livello societario. In queste ore, si rincorrono le voci secondo cui Mr Li, il presidente del Milan, sarebbe ...

Milano - ladro esperto nei furti a casa dei calciatori : il tribunale gli presenta il conto - confiscata la villa : Gli vengono addebitati i colpi nelle abitazioni di Muntari e Vieira. Ha patteggiato 2 anni e 4 mesi anche per la razzia a casa della vedova Trussardi

Sala : «Il Milan è un simbolo della città - la Uefa ne tenga conto» : «L’AC Milan è un simbolo di Milano. I suoi successi internazionali hanno contribuito a rendere famosa la nostra città nel mondo. La Uefa non può ignorare il contributo di questa grande società al calcio e la passione dei suoi tifosi. (3 agosto 2017: Milan – CSU Craiova 65mila spettatori!)». Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di […] L'articolo Sala: «Il Milan è un simbolo della città, la Uefa ne tenga conto» è ...

Milano - Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi/ Evitato lo sconto di pena : Milano, Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi: la Corta d'Appello d'Assise non ha concesso lo sconto di pena, il commento della figlia Valentina(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:34:00 GMT)