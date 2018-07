Migranti | un rifugiato in Italia | nei Cas pochi corsi di lingua o lavoro | poi finisci in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Via Curtatone a Roma. I giardini di piazza Oberdan a Milano. L’Ex-Moi a Torino. Via Luca Giordano a Firenze. O ancora la baraccopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria o il Gran Ghetto di Borgo Mezzanone, a Foggia. Ci vivono o ci hanno vissuto Waris, Mohammed, Cheickh, Mustapha e tanti altri, persone per la maggior parte con in mano un valido documento d’identità in quanto rifugiati. Eppure, paradossalmente, quando inviene riconosciuto il pieno diritto di restare, si finisce fuori dal circuito di accoglienza: in strada o in occupazioni. Dopo uno sbarco, un migrante finisce in uno degli hotspotni, centri dove avviene una prima identificazione. Se ha la fortuna di rientrare nel 20% del sistema d’accoglienza “ordinario”, a quel punto passa da un Centro di prima accoglienza a uno Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati). Altrimenti può andare direttamente ...