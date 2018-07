Migranti | un rifugiato in Germania | corsi di lingua e 400 euro al mese se ti formi per

Migranti - un rifugiato in Italia : nei Cas pochi corsi di lingua o lavoro - poi finisci in strada. ‘Sistema non crea integrazione’ : Via Curtatone a Roma. I giardini di piazza Oberdan a Milano. L’Ex-Moi a Torino. Via Luca Giordano a Firenze. O ancora la baraccopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria o il Gran Ghetto di Borgo Mezzanone, a Foggia. Ci vivono o ci hanno vissuto Waris, Mohammed, Cheickh, Mustapha e tanti altri, persone per la maggior parte con in mano un valido documento d’identità in quanto rifugiati. Eppure, paradossalmente, quando in Italia viene riconosciuto ...