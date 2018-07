Migranti | Tunisia nega approdo a nave con 40 a bordo

Migranti - nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia : Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia Continua a leggere L'articolo Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia proviene da NewsGo.

Al largo delle coste tunisine ci sono 40 Migranti su una nave cargo che Tunisia - Malta e Italia non vogliono : Da alcuni giorni circa 40 persone originarie dell’Egitto, del Mali, della Nigeria e del Bangladesh si trovano al largo delle coste tunisine a bordo di una nave cargo a cui è stato proibito di attraccare in porto dalla Tunisia, da Malta The post Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia, Malta e Italia non vogliono appeared first on Il Post.

Migranti - nave con 40 salvati a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo : “Ma Tunisia - Italia e Malta non la accolgono” : Una nave tunisina della società del gas Miskar, che ha salvato e preso a bordo circa 40 Migranti, è bloccata da giorni al largo della costa tunisina perché né la Tunisia, né l’Italia, né Malta accettano di aprire i loro porti ai profughi. A scriverlo è il sito tunisino InfoMigrants, che ha contattato un membro dell’equipaggio. “Siamo bloccati in mare aperto al largo della Tunisia, siamo esausti”, è il racconto contenuto in una ...

Algeria - Tunisia e Libia rifiutano di ospitare centri per eMigranti : ... il paese - ha detto - 'è fermo nella sua libertà di decisione' anche se per questo subisce attacchi: 'è il prezzo che il paese deve pagare per la fedeltà ai suoi principi in politica estera e per la ...

Migranti - 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea : Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea Continua a leggere L'articolo Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea proviene da NewsGo.

Migranti - 12enne dalla Tunisia all'Italia nascosto su di una nave di linea : Secondo quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe imbarcato nascondendosi sotto il rimorchio di un camion

Migranti - 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea : E' partito da solo dalla Tunisia , imbarcandosi di nascosto su una nave di linea, per raggiungere il fratello in Italia. L'avventura di un 12enne è però stata "bloccata" a Salerno dove è stato notato ...

Migranti - 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea : Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea Continua a leggere L'articolo Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea proviene da NewsGo.

Migranti - Tunisia a Ue : no a centri di sbarco - non ci sono condizioni : Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni Continua a leggere L'articolo Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni proviene da NewsGo.

Migranti - Tunisia a Ue : no a centri di sbarco - non ci sono condizioni : La Tunisia dice "no" ai centri di sbarco dei Migranti in Nord Africa. Lo ha detto l'ambasciatore tunisino presso la Ue, Tahar Cherif, precisando che "la posizione ufficiale è già stata espressa a vari ...

Migranti - dopo la Tunisia Salvini attacca Malta : Il neo ministro dell'Interno accusa il governo della Valletta di fare poco o niente per quanto riguarda l'accoglienza dei Migranti..Immediata la replica e la protesta del governo maltese. -

Dopo la Tunisia anche Malta nel mirino di Salvini : 'Non fate nulla sui Migranti'. Protesta e replica : 'Sono accuse false, abbiamo sempre fatto il nostro dovere' ribattono le autorità maltese al titolare del Viminale che li accusa di spendere poco sulle Ong che salvano migranti -

Dopo la Tunisia - Salvini litiga anche con Malta. Durissimo botta e risposta sui Migranti : Dopo le tensioni con la Tunisia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini se la prende con Malta. Il botta e risposta inizia con Salvini che accusa Malta di "dire sempre di no a qualsiasi richiesta di intervento" per salvare i migranti. Segue la risposta di La Valletta, che bolla come false le accuse del neoministro italiano. Il quale contrattacca: "Gli amici maltesi ci dicano quante navi hanno attraccato nei loro porti nel 2018"."Il buon Dio ha ...

Migranti - scontro diplomatico tra Tunisia e Italia : E' scontro diplomatico tra Tunisia e Italia sul tema Migranti dopo le parole di Matteo Salvini che a Pozzallo aveva detto: "La Tunisia spesso esporta galeotti". Tuinisi ha convocato l'ambasciatore ...