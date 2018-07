**Migranti : Salvini - Guardia costiera libica salva - non affoga persone** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Quello che è accaduto “andrà in onda su una tv tedesca”, è “un documentario in cui si vede che non c’era nessuno in mare. La Guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non per farle affogare”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. Erasmo Palazzotto di Leu a bordo della nave Ong dice non che è così, chiedono i cronisti. “Un parlamentare di Leu? ...

**Migranti : Salvini - a Saviano una carezza e una querela** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Il ‘signor’ Saviano mi dedica queste frasi: ‘Ministro della Mala Vita, quanto piacere le dà veder morire bimbi innocenti in mare? Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà’. Cosa rispondergli? Merita al massimo una carezza e una querela”. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su twitter replicando a Roberto Saviano. L'articolo ...

**Migranti : Salvini - a Saviano una carezza e una querela** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Il ‘signor’ Saviano mi dedica queste frasi: ‘Ministro della Mala Vita, quanto piacere le dà veder morire bimbi innocenti in mare? Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà’. Cosa rispondergli? Merita al massimo una carezza e una querela”. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su twitter replicando a Roberto Saviano. ...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste.L'articolo ...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste. L'articolo ...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste.L'articolo ...

**Migranti : Di Maio - Salvini ha esagerato? non me ne frega niente** : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Se il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini abbia “esagerato o meno, non me ne frega niente…”. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio, interpellato, in un’intervista ad Agorà su Rai 3, sul ruolo del titolare del Viminale nella vicenda della nave Diciotti e sul rapporto tra il Colle e lo stesso Salvini. “La cosa importante è che con l’intervento ...