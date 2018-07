Migranti | Palazzotto | libici depistano

Porti chiusi - Palazzotto (LeU) : “Migranti trattenuti senza prove su nave Diciotti” : Intervista al deputato di Liberi e Uguali Erasmo Palazzotto: "Oggi il vero nemico non sono gli immigrati o le ong, ma è la crisi economica, che ha impoverito buona parte della popolazione. Ma per Salvini è più facile raggranellare voti cavalcando le paure della gente. Quella dell'immigrazione è un'arma di distrazione di massa ".Continua a leggere

Migranti : Palazzotto (Leu) - hotspot allo Zen pericoloso e incompatibile : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Posizionare un hotspot in una periferia come lo Zen di Palermo, che ha già grandi problemi di esclusione sociale, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Per questo ho presentato una interrogazione per chiedere al governo, vista la manifesta contrarietà dell’amministrazione comunale all’apertura del centro, se non ritenga di rinunciare a procedere in tal ...