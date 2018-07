Migranti | nave con 40 salvati a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo | “Ma Tunisia

ilfattoquotidiano

: A 80 miglia dalla Libia Open Arms ha trovato i resti di due gommoni affondati: un bambino e una donna sono stati ri… - Internazionale : A 80 miglia dalla Libia Open Arms ha trovato i resti di due gommoni affondati: un bambino e una donna sono stati ri… - fladig : Secondo i racconti dei #migranti arrivati a #Pozzallo, 4 somali sono morti venerdì scorso. Erano ancora a bordo del… - repubblica : Migranti, un'altra nave vaga nel Mediterraneo: a bordo 40 profughi -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Unatunisina della società del gas Miskar, che ha salvato e preso acirca 40, èdaal largo della costa tunisina perché né la, né l’Italia, né Malta accettano di aprire i loro porti ai profughi. A scriverlo è il sito tunisino InfoMigrants, che ha contattato un membro dell’equipaggio. “Siamo bloccati in mare aperto al largo della, siamo esausti”, è il racconto contenuto in una richiesta di aiuto lanciata su Facebook. Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali, un’associazione tunisina che aiuta i, conferma le informazioni e spiega che lasi rifiuta di accogliere iperché “non vuole diventare un riferimento di porto sicuro per gli stati europei”. Iprovengono da Egitto, Mali, Nigeria e Bangladesh. Partiti dalla Libia la scorsa settimana, sono rimasti 5in mare ...