Migranti | nave con 40 profughi bloccata in mare | Cibo e acqua stanno finendo

InfoMigrants denuncia : “Nave con 40 Migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo” : La Sarost 5, una nave commerciale tunisina, è bloccata al largo delle coste tunisine dopo aver soccorso circa 40 migranti. Secondo quanto afferma InfoMigrants né l'Italia né la Tunisia né Malta avrebbero accettato di concedere lo sbarco all'imbarcazione: “A bordo un uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno finendo”.--Un'altra nave carica di migranti salvati in mare vaga da giorni nel Mediterraneo senza trovare un porto. È quanto ...

Nave Diciotti - Candiani (Lega) vs Meli : “È normale che Salvini pretenda arresto due Migranti”. “Non lo è affatto” : Scontro vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Stefano Candiani, sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, sulla vicenda della Nave Diciotti. Meli adombra l’ipotesi che i due migranti a bordo della Nave siano stati fermati dai magistrati di Trapani anche su spinta di Salvini, che aveva invocato “le manette”: “Quella del ministro ...

Migranti : Gasparri - sequestrate nave Open Arms : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘La nave Open Arms, della organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms, sta dirigendosi di nuovo verso le Coste della Libia, per continuare la propria collaborazione all’attività di traffico di clandestini. A questo punto è necessario sequestrare questa imbarcazione, così come altre che aiutano quanti organizzano uno spregevole e pericoloso traffico di esseri umani”. Lo dichiara ...

Migranti su Nave Monte Sperone nel mare di Pozzallo : donna ricoverata a Modica : Migranti a bordo della Nave “Monte Sperone” al momento in rada davanti alle acque di Pozzallo: donna trasportata e ricoverata all'ospedale di Modica

Migranti - fermati per aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Migranti - sindaco Pozzallo : pronti ad accogliere i 266 della nave Gdf : Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 Migranti trasbordati sulla nave 'Monte Sperone' della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto ...

Lite su nave Migranti : fermati indagati : 21.41 Si aggrava la posizione dei due giovani migranti indagati per i tafferugli sulla nave Vos Thalassa sbarcati due giorni sulla nave Diciotti a Trapani. Il sudanese Bichara Ibrahim Tijani e il ghanese Ibrahim Amos sono stati fermati dalla Procura di Trapani. Adesso non sono più accusati di violenza privata in concorso, ma devono rispondere anche di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravato e continuato. I due sono anche ...

Nave Diciotti - fermati i 2 Migranti. Pm : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...