Migranti | nave con 40 profughi bloccata al largo senza cibo | Naufragio a Cipro | 16 morti

Migranti - giornalista tedesca su nave libica : 'Morta una bimba - madre la teneva nascosta tra le braccia' : "Una bambina della Costa d'Avorio è morta, ma lo si è scoperto solo a bordo della nave libica, perché la mamma l'ha tenuta per tutto il tempo tra le braccia in gommone senza dire che fosse morta. ...

Un'altra nave con 40 Migranti vaga nel Mediterraneo. La Tunisia non dà l'ok perché non vuole essere "porto sicuro" : Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di una nave tunisina di una compagnia del gas, la ...

Migranti - nave con 40 profughi bloccata al largo della Tunisia senza cibo : L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento".

Migranti : anche una star del basket spagnolo sulla nave Open Arms : C'è anche una star del basket spagnolo, Marc Gasol, giocatore della nazionale e dei Memphis Grizzlies della Nba americana a bordo della nave 'Austra' della Ong catalana Open Arms che ieri al largo ...

Migranti : nave con 40 a bordo rifiutata da Tunisia - Malta e Italia : Una nave tunisina, la Sarost 5, di proprietà di una compagnia del gas, ha tratto in salvo circa 40 Migranti al largo delle coste del proprio Paese, ma come riferisce il portale europeo InfoMigrants, non può farli sbarcare. "Né la Tunisia, né l'Italia, né Malta hanno acconsentito ad aprire i propri porti ai superstiti", si legge anche sul Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES). Questa mattina, secondo le ultime informazioni, ...

Porti chiusi per nave tunisina con 40 Migranti a bordo : “Ci restano solo 6 bottiglie d’acqua” : Tunisia, Malta e Italia hanno negato l'approdo della nave cargo Sarost 5 con a bordo 40 persone, bloccata da diversi giorni al largo delle coste di Tunisi.Continua a leggere

