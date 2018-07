Migranti | nave con 40 profughi bloccata al largo della Tunisia senza cibo

Migranti - anche il cestista Marc Gasol sulla nave di Open Arms - : Il giocatore dei Memphis Grizzlies ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della migrante camerunense, soccorsa ieri dalla Ong spagnola. "Incredibile che delle ...

Migranti : nave con 40 a bordo rifiutata da Tunisia - Malta e Italia : Una nave tunisina, la Sarost 5, di proprietà di una compagnia del gas, ha tratto in salvo circa 40 Migranti al largo delle coste del proprio Paese, ma come riferisce il portale europeo InfoMigrants, non può farli sbarcare. "Né la Tunisia, né l'Italia, né Malta hanno acconsentito ad aprire i propri porti ai superstiti", si legge anche sul Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES). Questa mattina, secondo le ultime informazioni, ...

Porti chiusi per nave tunisina con 40 Migranti a bordo : “Ci restano solo 6 bottiglie d’acqua” : Tunisia, Malta e Italia hanno negato l'approdo della nave cargo Sarost 5 con a bordo 40 persone, bloccata da diversi giorni al largo delle coste di Tunisi.Continua a leggere

Migranti : un'altra nave con 40 senza approdo. E Open Arms vira verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong spagnola ha rifiutato. Intanto, da 5 giorni, naviga una cargo tunisina che ha raccolto extracomunitari alla deriva. Ma Malta, Tunisia e Italia rifiutano l'...

Migranti - Tunisia nega approdo a nave : 12.05 Una nave tunisina di una compagnia del gas, che ha tratto in salvo una quarantina di Migranti, è bloccata da diversi giorni al largo delle coste tunisine. "Né la Tunisia, né l'Italia, né Malta hanno acconsentito ad aprire i propri porti ai superstiti". Ne dà notizia il portale europeo InfoMigrants e il forum tunisino per i diritti economici e sociali. Prorpio quest'ultimo ha confermato che la nave si trova ancora davanti alla costa di ...

Migranti : Tunisia nega approdo a nave con 40 a bordo : Una nave tunisina di una compagnia del gas, la Sarost 5, che ha tratto in salvo una quarantina di Migranti, è bloccata da diversi giorni al largo delle coste tunisine: "Né la Tunisia, né l'Italia, né ...

PORTI CHIUSI A NAVE CON 40 Migranti CHE VAGA NEL MEDITERRANEO/ Ultime notizie - cibo e acqua alla fine : PORTI CHIUSI a NAVE con 40 MIGRANTI che VAGA nel Mediterrano. Ultime notizie, Italia, Malta e Tunisia: no allo sbarco, la Sarost 5 ancora in attesa di un attracco(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Migranti - nave con 40 profughi bloccata in mare : "Cibo e acqua stanno finendo" : La Sarost 5 è ormeggiata al largo delle coste tunisine: secondo InfoMigrants Tunisia, Malta e Italia avrebbero rifiutato l'approdo. "A bordo un uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno...

Migranti - nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia : Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia Continua a leggere L'articolo Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia proviene da NewsGo.

Al largo delle coste tunisine ci sono 40 Migranti su una nave cargo che Tunisia - Malta e Italia non vogliono : Da alcuni giorni circa 40 persone originarie dell’Egitto, del Mali, della Nigeria e del Bangladesh si trovano al largo delle coste tunisine a bordo di una nave cargo a cui è stato proibito di attraccare in porto dalla Tunisia, da Malta The post Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia, Malta e Italia non vogliono appeared first on Il Post.

Migranti - nave con 40 salvati a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo : “Ma Tunisia - Italia e Malta non la accolgono” : Una nave tunisina della società del gas Miskar, che ha salvato e preso a bordo circa 40 Migranti, è bloccata da giorni al largo della costa tunisina perché né la Tunisia, né l’Italia, né Malta accettano di aprire i loro porti ai profughi. A scriverlo è il sito tunisino InfoMigrants, che ha contattato un membro dell’equipaggio. “Siamo bloccati in mare aperto al largo della Tunisia, siamo esausti”, è il racconto contenuto in una ...

InfoMigrants denuncia : “Nave con 40 Migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo” : InfoMigrants denuncia: “Nave con 40 migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo” La Sarost 5, una nave commerciale tunisina, è bloccata al largo delle coste tunisine dopo aver soccorso circa 40 migranti. Secondo quanto afferma InfoMigrants né l’Italia né la Tunisia né Malta avrebbero accettato di concedere lo sbarco all’imbarcazione: “A bordo un uomo […] L'articolo InfoMigrants denuncia: “Nave con 40 migranti a bordo ...

InfoMigrants denuncia : “Nave con 40 Migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo” : La Sarost 5, una nave commerciale tunisina, è bloccata al largo delle coste tunisine dopo aver soccorso circa 40 migranti. Secondo quanto afferma InfoMigrants né l'Italia né la Tunisia né Malta avrebbero accettato di concedere lo sbarco all'imbarcazione: “A bordo un uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno finendo”.--Un'altra nave carica di migranti salvati in mare vaga da giorni nel Mediterraneo senza trovare un porto. È quanto ...

Migranti - un'altra nave vaga nel Mediterraneo : a bordo 40 profughi : un'altra nave con Migranti salvati in mare vaga da giorni nel Mediterraneo senza trovare un approdo. La denuncia arriva da InfoMigrants, il portale europeo che da marzo segue le rotte dei profughi. L'...