Migranti | nave con 40 a bordo rifiutata da Tunisia | Malta e Italia

Al largo delle coste tunisine ci sono 40 Migranti su una nave cargo che Tunisia - Malta e Italia non vogliono : Da alcuni giorni circa 40 persone originarie dell’Egitto, del Mali, della Nigeria e del Bangladesh si trovano al largo delle coste tunisine a bordo di una nave cargo a cui è stato proibito di attraccare in porto dalla Tunisia, da Malta The post Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia, Malta e Italia non vogliono appeared first on Il Post.