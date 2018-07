Migranti | naufragio al largo di Cipro | 16 morti e 30 dispersi

Migranti - Minniti : “Naufragio? Governo come i pifferi di montagna - crede di suonare ma viene suonato” : “È una vicenda molto grave, ci sono delle persone morte. Il Governo italiano doveva chiedere al Governo libico di aprire un’inchiesta, ma spesso batte i pugni sul tavolo sbagliato”. A dirlo, ospite a La7 alla trasmissione In Onda, è l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti. “Questo esecutivo fa come i pifferi di montagna, che andarono a suonare ma furono suonati”. L'articolo Migranti, Minniti: ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong”. Il Pd : “Il governo deve chiarire con Tripoli” : Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini “bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Il capo del Viminale risponde così alle accuse di Open Arms, che ha indicato la politica dei governi italiani come responsabile ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong. Io tengo duro - voglio ridurre morti in mare” : “Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica su Facebook alle accuse rivolte all’Italia da Proactiva Open Arms. L'articolo Migranti, naufragio in Libia. Salvini a OpenArms: ...

Unhcr : naufragio in Libia - 114 Migranti dispersi : E' un'altra tragedia rispetto a quella da 63 dispersi segnalata ieri dallo stesso Unhcr al largo di Zuara: "Si tratta di due imbarcazioni differenti", ha confermato la fonte dell'Alto commissariato Onu.

Nuovo naufragio di Migranti in Libia - 114 dispersi : E' stato segnalato dall'Unhcr, è il terzo in quattro giorni. 16 i sopravvissuti. Il governo italiano da il via libera all'invio di dodici motovedette alla guardia costiera libica -

Nuovo naufragio di Migranti in Libia : 114 dispersi : Il terzo, in quattro giorni. Un altro naufragio di migranti, stavolta di un gommone e ancora un bilancio con oltre un centinaio di «dispersi» che in queste condizioni vuol dire quasi sicuramente «annegati». Il tutto nel Nuovo quadro creato dalla chiusura dei porti italiani e dal più complessivo alzarsi dei ponti levatoi di tutta la «fortezza Europ...

Migranti - terzo naufragio in 4 giorni. Almeno 100 morti al largo di Tripoli : Sulla 'rotta mediterranea centrale', quella tra Italia e Libia, peraltro da anni la più micidiale al mondo, le cifre complessive delle vittime invecchiano ormai di ora in ora: l'Oim, l'Agenzia delle ...

Migranti - nuovo naufragio in Libia. L'Unhcr denuncia : «114 dispersi» : Un nuovo naufragio di Migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dalL'Unhcr al largo delle coste libiche. «Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e Migranti...

