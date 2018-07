Migranti | mozione di sfiducia contro Salvini | la petizione arriva a 95 mila firme Ma

Migranti - Laura Boldrini annuncia la mozione di sfiducia a Salvini : 'Scelte ciniche e razziste' : In 88.000 hanno per ora detto sì alla mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini per la politica e le posizioni espresse sul tema Migranti. L'obiettivo ...

Migranti - Laura Boldrini annuncia mozione di sfiducia a Salvini : “Mi adopererò per dare seguito a petizione” : La deputata di Liberi e Uguali Laura Boldrini annuncia che darà seguito alla petizione online con cui si chiede ai parlamentari italiani di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per le sue politiche e le sue dichiarazioni soprattutto in tema di Migranti.Continua a leggere

Migranti - mozione di sfiducia contro Matteo Salvini : oltre 7mila firme in poche ore : Possibile ha lanciato una petizione per chiedere ai deputati e ai senatori della Repubblica di presentare e votare in Parlamento una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini. In poche ore sono state raccolte oltre 7mila firme.Continua a leggere

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» Macron : «Non cedere all’emozione» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

