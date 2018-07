Migranti morti in Libia | i reporter-testimoni | Nessuno lasciato in mare

Migranti morti in mare - lite tra le ong e il ministro Salvini : La Open Arms al leader leghista: «I libici hanno lasciato morire quella donna e quel bambino». La replica: «Bugie e insulti»

Migranti : Delrio - governo riferisca in aula su morti in mare : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Non si può soprassedere su un episodio così grave, chiediamo che il governo riferisca quanto prima in aula”. Lo ha chiesto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, a proposito dell’ultima tragedia oggi a sud di Lampedusa in cui sono morti una donna e il suo bambino. “Chiediamo che sia fatta piena luce su un episodio grave”, su una “strategia”, quella del ...

Migranti - fonti Viminale : "Donna e bimbo morti? Versione Ong è fake news" : Nel trasbordo di Linosa annegati 4 Migranti: fermati 11 scafisti sbarcati a Pozzallo. E la Spagna ha superato l'Italia per numero di arrivi. La denuncia di Open Arms, smentita dal Viminale

FOTO CHOC BIMBO E DONNA MORTI IN MARE/ Migranti - Ong Open Arms denuncia : “Libia e Italia assassini” : Migranti, guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo: profughi soccorsi poi portati nel campo di Khoms. denuncia Open Arms: "Libia e Italia assassini, DONNA e bambino lasciati MORTI"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Linosa : si lanciano in mare da un barcone - 4 Migranti morti : Si sono gettati in mare alla vista di due navi al largo di Linosa ma hanno perso la vita. Su trenta migranti quattro sono annegati dopo essersi lanciati in acqua con la speranza di essere soccorsi dalla Nave Protector di Frontex e dalla nave Monte Sperone della Guardia di finanza.La questura di Ragusa conferma i decessi e avrebbe identificato le vittime sentendo parenti e amici che erano sul barcone. Sulla navi Protector e Monte Sperone sono ...

Migranti - i dati dell’Oim : “Da gennaio 1.443 morti nel Mediterraneo. La Spagna supera l’Italia per numero di arrivi” : Quasi 1.500 morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno, durante il quale la Spagna ha superato l’Italia per numero di arrivi. Lo comunica l’Organizzazione internazionale per le migrazioni rendendo noto che dall’inizio del 2018 sono 1.443 persone sono decedute mentre tentavano di raggiungere le coste europee. La rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia resta la più letale, con 1.104 vittime registrate da ...

Migranti : ancora morti in mare - l'accusa di Open Arms alla Libia : Una donna e un bambino sono stati lasciati morire. La ong Open Arms pubblica la foto, accusa la guardia costiera libica ma anche la politica del governo italiano. Ed è di nuovo scontro tra Salvini e ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong. Io tengo duro - voglio ridurre morti in mare” : “Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica su Facebook alle accuse rivolte all’Italia da Proactiva Open Arms. L'articolo Migranti, naufragio in Libia. Salvini a OpenArms: ...

Migranti - 4 morti annegati dopo il tuffo dal barcone a Linosa : Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati. Una ...

Linosa - Migranti si tuffano in mare : 4 morti/ Ultime notizie : capo scafisti era stato espulso due volte : Linosa, migranti si tuffano in mare: 4 morti. Avvistate le navi militari italiane hanno cercato di farsi raccogliere. Arrestati gli 11 scafisti: il capo era stato espulso già due volte.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:51:00 GMT)

Migranti - 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa/ Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani : Migranti, 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa. Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani della Protector e della Monte Sperone: si aggrava la posizione degli scafisti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:26:00 GMT)

Si tuffano da barcone - morti 4 Migranti : Sarebbero quattro i migranti annegati perché si sono gettati in acqua dal barcone alla vista delle due navi di Guardia di Finanza e Frontex al largo di Linosa . E' quanto hanno raccontato alcuni ...