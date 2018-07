Migranti | Minniti | “Naufragio? Governo come i pifferi di montagna | crede di suonare ma

Migranti - Gomez : “Minniti ha anticipato politica Salvini in maniera più educata. Ora Italia ha tentato strappo in Ue” : “Il ruolo dell’Italia in Europa? Il nostro Paese sta conducendo una politica di rottura sulla questione Migranti. Ma la grande riduzione di sbarchi è dovuta esclusivamente alle politiche di Minniti, che ha semplicemente anticipato la politica di Salvini in maniera più educata”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium. “Con Minniti” – continua – “si facevano già i ...

Erri De Luca : “Irridono alla morte dei Migranti e sono padri di famiglia. Anche Erode lo era. Minniti? Peggio di Salvini” : “Un anno fa c’erano delle navi che salvavano naufraghi e adesso praticamente non ce ne sono più. In un anno la campagna organizzata di diffamazione e di calunnia contro questi salvatori di vite umane ha dato i suoi frutti. E’ cominciato con Minniti, il quale ha Anche tolto il diritto di appello a quei richiedenti asilo che avevano vista respinta la propria richiesta in prima istanza”. sono le parole dello scrittore Erri ...

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : “Italia sconfitta - vince Orban”. Minniti : “Cambiare Dublino? Serve l’unanimità - è un macigno” : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino Serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

Migranti - Minniti : “Governo Conte? Basta con propaganda. Le chiacchiere sono smentite da atti nel Parlamento Europeo” : “La politica di Salvini in Europa? Temo che non sia un successo, ma vedremo tra brevissimo tempo la controprova, visto che tra stasera e domani avremo l’esito del vertice Ue“. sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Omnibus (La7). “Temo che l’idea di una prova muscolare possa servire magari a conquistare qualche voto” – continua – “ma, finita la ...

Il decreto Minniti-Orlando arriva in Cassazione : al vaglio la costituzionalità delle norme contro i Migranti : Il ricorso contro il decreto Minniti - Orlando, in particolare contro la norma che riduce i gradi di giudizio ai soli richiedenti asilo - è arrivato in Cassazione e tra un mese arriverà a giudizio. Secondo il Pg della Cassazione, però, il decreto sarebbe legittimo e non vi sarebbero dubbi di incostituzionalità.Continua a leggere

Migranti - Calenda : “Con Minniti su Libia abbiamo fatto azione dura e positiva. Tweet di Salvini? Umanamente misero” : “Migranti? C’è una paura sull’immigrazione che noi del Pd abbiamo affrontato molto bene. abbiamo fatto crollare la percentuale di sbarchi. Il problema è che non siamo riusciti a dirlo”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e Mezzo (La7). “Nel centrosinistra esiste una idea politically correct” – spiega – “secondo cui se fai una cosa ...

Migranti - i giudici di Milano bloccano le espulsioni per effetto del decreto Minniti-Orlando e chiedono l’intervento della Corte Ue : I giudici di Milano hanno interpellato la Corte di Giustizia europea chiedendo di chiarire se le norme contenute all'interno del decreto Minniti-Orlando, in particolare quelle riguardanti l'abolizione dell'appello per i Migranti e la mancata sospensiva in attesa del Suprema Corte, può di fatto rendere effettivamente esecutiva la bocciatura della richiesta di protezione dei richiedenti asilo prima che intervenga la Cassazione.Continua a leggere

Migranti - Minniti : “Per governare flussi migratori cooperazione tra Stati e Ong. Gesti simbolici non portano risultati” : Dichiarazioni dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti sulla questione migratoria, nel corso di un convegno promosso dall’associazione di magistrati Area Dg a Catania. ” Per governare flussi migratori cooperazione tra Stati e Ong”, ha detto L'articolo Migranti, Minniti: “Per governare flussi migratori cooperazione tra Stati e Ong. Gesti simbolici non portano risultati” proviene da Il Fatto ...

Migranti : Minniti - no a 'pacchia finita' : ANSA, - CATANIA, 16 GIU - "Non posso dire a minorenne non accompagnato 'la pacchia è finita', non capirebbe, perché non ci può essere cosa più drammatica che lasciare la propria famiglia. Le ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

