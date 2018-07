Migranti | lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani | “Questi ragazzi lavorano a tre euro

SONDAGGI POLITICI/ Scontro Saviano-Salvini sui Migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:45:00 GMT)

Migranti - 450 in viaggio verso l'Italia. Nuovo scontro diplomatico con Malta : Si è allontanato dalle isole di Linosa e Lampedusa puntando probabilmente alla Sicilia. Un altro giro di gite nello specchio d'acqua. L'ennesimo barcone con circa 450 Migranti a bordo è entrato ieri ...

I Migranti della nave Diciotti - Conte e lo scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

DICIOTTI - Migranti SBARCATI A TRAPANI : “AVEVAMO PAURA”/ Ultime notizie - scontro tra Salvini e Mattarella : DICIOTTI: 67 MIGRANTI SBARCATI a TRAPANI con l’intervento di Mattarella. Ultime notizie: due arrestati dopo l'ammutinamento della Vos Thalassa. Tensioni nel governo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:10:00 GMT)