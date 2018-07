Migranti | la Marina libica a Open Arms | “Soccorso professionale” La cronista a bordo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “Non è nostra abitudine lasciare vite umane in mezzo al mare, la nostra religione ce lo proibisce. Tutto ciò che è successo e succede, i disastri in mare sono causati dai trafficanti, interessati solo al guadagno, e dalla presenza di ong irresponsabili come questa”. Ladella Libia, 24 ore dopo le polemiche e 72 ore dopo i soccorsi, risponde alla ong Proactivache ieri aveva accusato la guardia costieradi aver lasciato morire in mare una donna e un bambino, trovati senza vita sulle imbarcazioni sfasciate che stavano galleggiando nel Mediterraneo. Accuse che dall’organizzazione non governativa spagnola erano state estese anche al governo italiano, per via delle sue politiche. Dal canto suo il ministero dell’Interno aveva risposto parlando di “fake news” e aveva annunciato “prove” che avrebbero smentito la ...