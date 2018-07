Migranti | giornalista su nave libica | ' Morta anche una bimba'

USA - giornalista in lacrime in diretta tv per la decisione di Trump sui bambini Migranti – Video : Rachel Maddow in lacrime in diretta tv Le immagini dei bambini strappati dai propri genitori, detenuti per aver varcato illegalmente il confine con il Messico, hanno fatto il giro del mondo, oltre che scatenato dure polemiche. L’intervento del presidente americano Donald Trump, che ha firmato un provvedimento esecutivo al fine di evitare la separazione delle famiglie di migranti, è stato accolto quasi con stupore. Da qualcuno anche con ...