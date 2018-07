Migranti Effetto Matteo Salvini -87% di arrivi

Migranti Effetto Salvini? A Vicenza da giugno arrivate circa 40 persone : Gli effetti della politica contenitiva sul fronte immigrazione da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha riflessi immediati anche nelle province italiane e su Vicenza, che negli scorsi anni doveva affrontare ...

Migranti - Avramopulos : "Chiusura frontiere? Pericoloso effetto domino" : Migranti, Avramopulos: "Chiusura frontiere? Pericoloso effetto domino" Il Commissario europeo per le migrazioni: "Pronto a collaborare con il ministro Salvini, ma sbarrare i porti va contro la Convenzione di Ginevra"

Migranti - effetto domino : perché l’accordo tedesco penalizza Austria e Italia : l’accordo trovato in Germania sulla gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dell’Unione. Preoccupato per eventuali respingimenti alla frontiera con la Germania, il premier Austriaco Kurz chiede spiegazioni urgenti a Berlino. Il problema è che l'intesa Merkel-Seehofer è di difficile applicazione. La Germania ha un accordo bilaterale con Vienna ma non con l'Italia. Il rischio è di assistere al ...

Migranti - Austria "chiude" il Brennero? Salvini : "Un affare"/ Vienna - "Effetto a catena dopo accordo tedesco" : Migranti, il governo Austriaco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...

