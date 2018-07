Migranti | Conte | ' Il problema va oltre le navi delle Ong'

Migranti - Conte si smarca da Salvini : "Nessuna strada per l'inferno - scelta la legalità" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scrive una lettera aperta al premier della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla gestione italiana dei 450 Migranti...

Migranti - Conte : 'Nessuna strada per l'inferno - scelta la legalità' : "Nessuna strada verso l'inferno", piuttosto abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio". Lo ha dichiarato il presidente del ...

Migranti : Conte - inferno? No - legalità : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui Migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Migranti : Conte - inferno? No - legalità : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione ...

Migranti : Conte a premier ceco - no strada per inferno ma per legalità (3) : (AdnKronos) – “I flussi migratori costituiscono un fenomeno globale. Se lo affrontassimo in base a un approccio meramente ‘nazionale”, non riusciremmo a governarlo e ne rimarremmo sopraffatti. La storia stessa del nostro continente mostra che i grandi fenomeni epocali si sottraggono ai tentativi individuali e isolati di controllo. Se rinunciassimo a una gestione comune del fenomeno migratorio, l’Europa sarebbe ...

Migranti : Conte a premier ceco - no strada inferno ma legalità : "Durante lo scorso fine settimana, anche attraverso l’apprezzata collaborazione di diversi Stati Membri, l’Italia ha potuto far fronte all’ennesima crisi migratoria mettendo in salvo 450 persone che verranno ora accolte in diversi Paesi europei. Lo abbiamo fatto salvando vite umane e con modalità rispettose dei diritti delle persone e in piena coerenza con le conclusioni che tutti insieme abbiamo adottato al ...

Migranti : Conte a premier ceco - no strada per inferno ma per legalità (3) : (AdnKronos) – “I flussi migratori costituiscono un fenomeno globale. Se lo affrontassimo in base a un approccio meramente ‘nazionale”, non riusciremmo a governarlo e ne rimarremmo sopraffatti. La storia stessa del nostro continente mostra che i grandi fenomeni epocali si sottraggono ai tentativi individuali e isolati di controllo. Se rinunciassimo a una gestione comune del fenomeno migratorio, l’Europa ...

Migranti : Conte a premier ceco - no strada per inferno ma per legalità : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera aperta al primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, che domenica scorsa aveva parlato di ‘strada verso l’inferno’ riferendosi alla gestione italiana dei 450 Migranti. “Non abbiamo affatto imboccato ‘la strada verso l’inferno’, ma -scrive Conte- abbiamo piuttosto scelto la strada maestra della legalità, della ...

Migranti : Conte a premier ceco - no strada per inferno ma per legalità : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera aperta al primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, che domenica scorsa aveva parlato di ‘strada verso l’inferno’ riferendosi alla gestione italiana dei 450 Migranti. “Non abbiamo affatto imboccato ‘la strada verso l’inferno’, ma -scrive Conte- abbiamo piuttosto scelto la strada maestra della legalità, ...

Migranti : Conte - Italia non è più sola : ANSA, - ROMA, 16 LUG - "Sull'immigrazione l'Italia non è più sola". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato dal Tg1. "E' stato affermato un principio nuovo per cui i ...

Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i Migranti : Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell’accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l’attracco in Italia delle navi […] L'articolo Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per ...

Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i Migranti : Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell'accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l'attracco in Italia delle navi che soccorrono migranti in mare, e una serie di deroghe al regolamento di Dublino.Continua a leggere

Migranti - Conte : “Comunità Sant’Egidio è esempio : corridoi umanitari in linea con nostra proposta di gestione dei flussi” : Immigrazione solo regolare con i corridoi umanitari. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita alla Comunità di Sant’Egidio a Roma, dove ha incontrato profughi, anziani e disabili: “La Comunità di Sant’Egidio ha varato in passato protocolli per realizzare corridoi umanitari”, dice Conte. “Sono iniziative importanti perché fanno arrivare in Italia – e questo è in linea con la ...