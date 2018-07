Migranti | con le mani ‘insanguinate’ davanti al Viminale | la protesta contro il governo

Un'altra nave con 40 Migranti vaga nel Mediterraneo. La Tunisia non dà l'ok perché non vuole essere "porto sicuro" : Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di una nave tunisina di una compagnia del gas, la ...

Migranti : Ciambetti - Dia conferma - criminalità straniera prospera col business : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘La relazione della Dia sul ruolo delle organizzazioni criminali straniere in Italia nel ‘business accoglienza’ e nella gestione dei reati ‘satellite’ , per usare il termine degli investigatori, che segnano il mondo della clandestinità, dimostra senza ombra di dubbio come sia cresciuta pericolosamente una branca della criminalità sempre più ramificata nel territorio. Uno stato di ...

Migranti : Ciambetti - Dia conferma - criminalità straniera prospera col business (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La Dia nel suo rapporto parla chiaramente del ruolo delle organizzazioni criminali nella gestione dei flussi migratori: far finta di nulla davanti a questo allarme, voltare il capo e non voler vedere la cruda realtà è pericolosissimo. Anche persone in perfetta buona fede ‘ continua Ciambetti ‘ rischiano di diventare complici di un maledetto sporco affare. Chi si lascia sopraffare ...

Migranti - nave con 40 profughi bloccata al largo della Tunisia senza cibo : L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento".

Migranti - barcone affonda al largo di Cipro : 16 morti e 30 dispersi - : L'imbarcazione, secondo le prime informazioni, trasportava circa 160 persone. I sopravvissuti sono stati assistiti dalla Guardia costiera di Cipro Nord e da quella turca. Uno di loro sarebbe in gravi ...

Migranti - naufraga barcone a Cipro : 16 morti - 26 dispersi : Nuova tragedia nei mari, stavolta a nord di Cipro . Almeno 16 Migranti sono morti e 26 risultano dispersi nel naufragio di un barcone . Lo riporta l'agenzia turca Anadolu, secondo cui altre 101 ...

NAVE OPEN ARMS IN SPAGNA : SALVINI “NASCONDONO QUALCOSA”/ Migranti - a bordo campione Nba Marc Gasol : Migranti, Proactiva OPEN ARMS: NAVE Ong verso la SPAGNA, "porti Italia non sicuri con SALVINI". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Migranti - Minniti sbotta più volte con Telese : “Lei è male informato”. E difende il suo operato : Duro confronto a In Onda (La7) tra l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, e uno dei conduttori della trasmissione, Luca Telese. La prima polemica si registra quando l’ex titolare del Viminale rivendica il fatto che con lui non si siano mai chiusi i porti. “Veramente lei aveva proposto la loro chiusura in polemica con le ong“, osserva Telese. “No, la prego di farmi finire” – replica Minniti ...

Migranti - nave con 40 profughi bloccata al largo della Tunisia senza cibo : L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento". Intanto la nave dell'Ong con a bordo la superstite del naufragio, nonostante avesse il via libera, preferisce andare in Spagna.

Migranti : Salvini - Open Arms in Spagna - nasconde qualcosa? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti… Non sarà che hanno qualcosa da nascondere???". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

