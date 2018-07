Migranti | campagna ' Apriamo i porti' arriva a Bruxelles

Migranti - la campagna : «Salvini - c’è una cartolina (anzi diecimila) per te» : «Vedranno l’Italia solo in cartolina». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una delle sue dichiarazioni sulla politica adottata nei confronti dei Migranti. Ed ecco una delle prime risposte. Diecimila cartoline inviate al Ministero dell’Interno con destinatario Matteo Salvini, per denunciare le continue morti in mare, nel Mediterraneo. È la campagna Solo in cartolina – estate 2018, ideata da un gruppo di ...

Una maglietta rossa per ritornare umani : la campagna di Libera per i Migranti : Perché mettersi nei panni degli altri - cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell'umanità - è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come ...

Benetton e Toscani : campagna pubblicitaria coi Migranti desta polemiche. Lega indignata : ... http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-06-19/migranti-Lega-e-salvini-contro-pubblicita-Benetton-e-Toscani-155051.shtml?uuid=AEFEHx8E http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/06/18/...

Benetton e la campagna con i Migranti sul barcone. Salvini : «È squallido».Oliviero Toscani : «Lui testimonial carta igienica» : L'ultimo spot della Benetton , una campagna ideata da Oliviero Toscani , non è passato inosservato: era già successo decenni fa, quando l'azienda veneta lanciò il suo marchio puntando sul ...