Migranti | Bianco | emergenza non c’è più grazie a Minniti

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono salito decine di volte a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, oggi ancorata al largo di Pozzallo ma bene in vista, come se fosse in quarantena. Da ultimo per il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Comandante”. E’ quanto dichiara Enzo, presidente Liberal Pd e già sindaco di Catania. ‘Voglio rendere omaggio alla Guardia Costiera, ai medici e agli infermieri del Cisom, alle donne e agli uomini della Marina, alle centinaia di volontari, che negli anni di vera, hanno salvato, accudito, trasportato, rifocillato, migliaia di donne , di bambini di uomini disperati”.“Molti di questi non ce l’hanno fatta. Ad esse e ad essi abbiamo dato sepoltura nel nostro Cimitero con una funzione interreligiosa ed una tomba. Ed unsento di dover dire si miei concittadini, agli ...