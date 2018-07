Migranti | barcone affonda al largo di Cipro | 16 morti e 30 dispersi

Migranti - naufraga barcone a Cipro : 16 morti - 26 dispersi : Nuova tragedia nei mari, stavolta a nord di Cipro . Almeno 16 Migranti sono morti e 26 risultano dispersi nel naufragio di un barcone . Lo riporta l'agenzia turca Anadolu, secondo cui altre 101 ...

Migranti - trenta si buttano in mare da un barcone : quattro annegati : Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Continua a leggere L'articolo Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati proviene da NewsGo.

Linosa : si lanciano in mare da un barcone - 4 Migranti morti : Si sono gettati in mare alla vista di due navi al largo di Linosa ma hanno perso la vita. Su trenta migranti quattro sono annegati dopo essersi lanciati in acqua con la speranza di essere soccorsi dalla Nave Protector di Frontex e dalla nave Monte Sperone della Guardia di finanza.La questura di Ragusa conferma i decessi e avrebbe identificato le vittime sentendo parenti e amici che erano sul barcone. Sulla navi Protector e Monte Sperone sono ...

Migranti : sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone (2) : (AdnKronos) - In particolare, i fermati sono il comandante e 10 componenti dell'equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di avere favorito l'immigrazione dei 447 Migranti. Intanto, sono stati già fotosegnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa tutti i migrant

Migranti : sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone (2) : (AdnKronos) – In particolare, i fermati sono il comandante e 10 componenti dell’equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di avere favorito l’immigrazione dei 447 Migranti. Intanto, sono stati già fotosegnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa tutti i Migranti, tra loro due nigeriani erano già stati in Italia ed espulsi perché irregolari. L'articolo Migranti: sbarco Pozzallo, fermati ...

Migranti - guardia costiera Libia ferma barcone : 158 persone a bordo : Migranti, guardia costiera Libia ferma barcone: 158 persone a bordo Migranti, guardia costiera Libia ferma barcone: 158 persone a bordo Continua a leggere L'articolo Migranti, guardia costiera Libia ferma barcone: 158 persone a bordo proviene da NewsGo.

Migranti : sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone (2) : (AdnKronos) – In particolare, i fermati sono il comandante e 10 componenti dell’equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di avere favorito l’immigrazione dei 447 Migranti. Intanto, sono stati già fotosegnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa tutti i Migranti, tra loro due nigeriani erano già stati in Italia ed espulsi perché irregolari.L'articolo Migranti: sbarco Pozzallo, ...

Migranti - guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo/ Ultime notizie - profughi portati nel campo di Khoms : Migranti, guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo: profughi soccorsi poi portati nel campo di Khoms. Le autorità libiche hanno intercettato un carico di immigrati(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 14:38:00 GMT)

Migranti - 4 morti annegati dopo il tuffo dal barcone a Linosa : Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati. Una ...

Migranti : guardacoste Libia ferma barcone - 158 a bordo : Una barca diretta in Europa con a bordo 158 Migranti, tra cui 34 donne e nove bambini, è stata intercettata ieri dalla guardia costiera della Libia al largo della città di Khoms. Lo ha reso noto la ...

Linosa - 30 Migranti si tuffano da un barcone : in 4 annegano - fermato l'equipaggio : I profughi si sono gettati alla vista delle due navi di Frontex e Gdf, che hanno raccolto le 447 persone a bordo e gli 11 dell'equipaggio. Arrestati questi ultimi per aver favorito l'immigrazione illegale. Intercettata una barca diretta in Europacon a bordo 158 migranti, tra cui 34 donne e nove bambini

La polizia ha arrestato 11 sospetti scafisti del barcone con a bordo 450 Migranti soccorsi al largo della Sicilia : La polizia italiana ha fermato 11 persone sospettate di essere gli scafisti del barcone soccorso sabato scorso al largo dell’isola Siciliana di Linosa, con a bordo 450 migranti. Le persone fermate erano anche loro a bordo del barcone, e insieme The post La polizia ha arrestato 11 sospetti scafisti del barcone con a bordo 450 migranti soccorsi al largo della Sicilia appeared first on Il Post.

Linosa - quattro Migranti annegano dopo un tuffo da un barcone : Facevano parte di un gruppo di 30 migranti che alla vista delle navi Protector e Monte Sperone P01 si sono buttati in mare. Intanto non è stata ancora avviata la fase di trasferimenti dei 436 ospiti ...

Migranti - 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa/ Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani : Migranti, 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa. Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani della Protector e della Monte Sperone: si aggrava la posizione degli scafisti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:26:00 GMT)