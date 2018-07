Migranti | anche una star del basket spagnolo sulla nave Open Arms

Migranti - anche il cestista Marc Gasol sulla nave di Open Arms - : Il giocatore dei Memphis Grizzlies ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della migrante camerunense, soccorsa ieri dalla Ong spagnola. "Incredibile che delle ...

Pozzallo : tra i Migranti anche 128 minori non accompagnati : Pozzallo: tra i migranti anche 128 minori non accompagnati Pozzallo: tra i migranti anche 128 minori non accompagnati Continua a leggere L'articolo Pozzallo: tra i migranti anche 128 minori non accompagnati proviene da NewsGo.

Migranti - lo sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 – FOTO : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

Migranti - sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

Migranti - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l’Irlanda ne accoglie 20 : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

Pozzallo - tutti sbarcati i 450 Migranti. Anche l'Irlanda ne accoglierà venti : Sono sbarcati a Pozzallo 378 migranti delle due navi Guardia di Finanza e Frontex dopo l'autorizzazione arrivata nella serata di ieri. Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha...

Pozzallo - tutti sbarcati i 450 Migranti. Anche l'Irlanda ne accoglierà venti : Sono sbarcati a Pozzallo 378 migranti delle due navi Guardia di Finanza e Frontex dopo l'autorizzazione arrivata nella serata di ieri. Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha...

Migranti a Pozzallo - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l'Irlanda collabora : ne prenderà 20 : Ma la questione, per Ammatuna, esponente del Pd autosospeso dal partito, è soprattutto politica. «Salvini è venuto qui a Pozzallo. Nel privato è una persona amabile. Politicamente credo che Giorgio ...

Migranti - Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo : Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo proviene da NewsGo.

Anche Orban molla Salvini. L’alleato ungherese risponde così alla richiesta dell’Italia di accogliere i Migranti : La situazione migranti continua a mettere in subbuglio gli equilibri europei e soprattutto quelli italiani. Anche la Germania prenderà 50 dei 450 migranti che sono a bordo di due navi di Gdf e Frontex. Lo rendono noto fonti di governo che definiscono i segnali che arrivano da altri Paesi Ue “un successo”. Ieri il premier Giuseppe Conte aveva fatto sapere che Francia e Malta si sarebbero fatte carico di 50 migranti a testa. ...

Migranti anche in Germania - Spagna e Portogallo. Conte esulta ma c'è il no da parte dei paesi di Visegrad : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Ministro ...

Migranti anche in Germania - Spagna e Portogallo. Conte esulta ma c'è il no da parte dei paesi di Visegrad : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Ministro ...

Migranti - Conte annuncia sì anche da Spagna e Portogallo : 50 Migranti ciascuno : anche la Spagna e il Portogallo si sono accodati a Francia, Malta e Germania che hanno dato la disponibilità ad accogliere ciascuno 50 dei 450 migranti recuperati venerdì al largo di Linosa. Secco rifiuto però da parte di altri come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.Continua a leggere

Migranti Pozzallo - Conte “50 anche a Spagna-Portogallo”/ Ultime notizie Salvini : ”Visegrad ci aiuti con Libia” : 450 Migranti a Pozzallo, Ultime notizie: Conte, "50 a Germania, 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:20:00 GMT)