Migranti | anche il cestista Marc Gasol sulla nave di Open Arms

I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L'autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l'Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta.

Migranti - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l’Irlanda ne accoglie 20 : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

Pozzallo - tutti sbarcati i 450 Migranti. Anche l'Irlanda ne accoglierà venti : Sono sbarcati a Pozzallo 378 migranti delle due navi Guardia di Finanza e Frontex dopo l'autorizzazione arrivata nella serata di ieri. Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha...

Migranti a Pozzallo - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l'Irlanda collabora : ne prenderà 20 : Ma la questione, per Ammatuna, esponente del Pd autosospeso dal partito, è soprattutto politica. «Salvini è venuto qui a Pozzallo. Nel privato è una persona amabile. Politicamente credo che Giorgio ...

Anche Orban molla Salvini. L’alleato ungherese risponde così alla richiesta dell’Italia di accogliere i Migranti : La situazione migranti continua a mettere in subbuglio gli equilibri europei e soprattutto quelli italiani. Anche la Germania prenderà 50 dei 450 migranti che sono a bordo di due navi di Gdf e Frontex. Lo rendono noto fonti di governo che definiscono i segnali che arrivano da altri Paesi Ue “un successo”. Ieri il premier Giuseppe Conte aveva fatto sapere che Francia e Malta si sarebbero fatte carico di 50 migranti a testa. ...

Migranti anche in Germania - Spagna e Portogallo. Conte esulta ma c'è il no da parte dei paesi di Visegrad : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Ministro ...

Migranti - Conte annuncia sì anche da Spagna e Portogallo : 50 Migranti ciascuno : anche la Spagna e il Portogallo si sono accodati a Francia, Malta e Germania che hanno dato la disponibilità ad accogliere ciascuno 50 dei 450 migranti recuperati venerdì al largo di Linosa. Secco rifiuto però da parte di altri come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.Continua a leggere

Migranti Pozzallo - Conte “50 anche a Spagna-Portogallo”/ Ultime notizie Salvini : ”Visegrad ci aiuti con Libia” : 450 Migranti a Pozzallo, Ultime notizie: Conte, "50 a Germania, 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Migranti - Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo : "anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dei 450 Migranti ...