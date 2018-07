Microsoft | possedere una serie di studi first-party è una risorsa potente e

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: L'importanza degli studi first-party per #Microsoft. #XboxOne - VekkioNiubbo : RT @Eurogamer_it: L'importanza degli studi first-party per #Microsoft. #XboxOne - Eurogamer_it : L'importanza degli studi first-party per #Microsoft. #XboxOne -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Al di là di una conferenza dai ritmi sostenuti, gli annunci veri e propri in ambito esclusive non sono di certo risultati particolarmente sorprendenti in casa. Al momento si parla sempre dei soliti franchise ma il colosso di Redmond ha avuto l'accortezza di rassicurare i fan: il futuro, soprattutto quello oltre a Xbox One, sarà più roseo.L'annuncio di nuoviinterni acquisiti o creati da zero rappresenta quanto meno la certezza che la compagnia si impegnerà maggiormente dal punto di vista delle produzioni made inos. Proprio di questo punto ha discusso Matt Booty, CVP deiGameos, sulle pagine di PC Games Insider. "Avere unadedicati allo sviluppo è unaunica e. Siamo i primi a implementare nuove tecnologie, i primi a proporre contenuti per nuove piattaforme, i primi a esplorare nuovi modelli di ...