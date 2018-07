Michelle Hunziker e Aurora Ramazzoti con il ballo dell’estate | madre e figlia insieme

“La prima volta andò così”. Michelle Hunziker - il segreto su Eros Ramazzotti lascia a bocca aperta. La conduttrice lo ha svelato a distanza di anni - quando ormai nessuno si aspettava di sentirla ancora parlare del suo ex marito : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo più amate della televisione italiana. Dopo la conduzione del Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni, poi, il pubblico l’ha amata ancora di più. Ma vi ricordate come ha iniziato la sua carriera Michelle? Posando sui manifesti di una nota marca di intimo… Impossibile dimenticare quel fondoschiena che provocò numErosissimi incidenti… Beh, tutti si giravano a guardarlo… Ma allora il ...

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker - il ballo dell'estate / Video - mamma e figlia si scatenano su Instagram! : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker alle prese con il ballo dell'estate! mamma e figlia si scatenano su Instagram con un passo di danza che è già virale!(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:40:00 GMT)

“Ma no dai - sembri mia nonna”. Michelle Hunziker - stavolta la foto sexy è un vero boomerang : L’avevamo vista nei giorni scorsi impegnata a seguire la sua nazionale di calcio impegnata nei Mondiali di calcio che si sono svolti in Russia, facendo il tifo e arrivando addirittura a scommettere sulla vittoria o la sconfitta della Svizzera. Michelle Hunziker non si era tirata indietro e quando un’altra famosissima bionda del nostro piccolo schermo, Filippa Lagerback, l’aveva stuzzicata, lei aveva prontamente risposto ...

Michelle Hunziker acrobazie in acqua con il marito Tomaso Trussardi : Sono finite le vacanze in Emilia Romagna per Michelle Hunziker e famiglia. Dopo aver trascorso diversi giorni a Milano Marittima, rientra in città con le sue bambine. Sui social ha postato foto e video delle giornate spensierate in riva al mare tra gare di sci nautico con la figlia Aurora, cene sulla sabbia e momenti di tenerezza in famiglia. Senza dimenticare le acrobazie acquatiche con Tomaso! Durante il soggiorno in riviera ne ha approfittato ...

L'estate di Michelle Hunziker - mamma felice all'Aquafan di Riccione : Tempo di relax per Michelle Hunziker. Messi da parte gli impegni televisivi, la showgirl di origini svizzere si gode l'estate accanto agli affetti più cari. Nei giorni scorsi...

Michelle Hunziker incinta - anzi no : la showgirl smentisce le voci sulla gravidanza : Nelle ultime settimane si erano diffuse le voci di una presunta gravidanza di Michelle Hunziker, anche a causa di alcuni gonfiori sospetti al ventre della showgirl che potevano sembrare un pancino....

Michelle Hunziker INCINTA PER LA QUARTA VOLTA?/ Smentita : "Quando lo sarò ve lo dirò alla prima occasione!" : MICHELLE HUNZIKER INCINTA per la QUARTA VOLTA? Dopo i numerosi rumors sulla presunta gravidanza, la showgirl smentisce tutto sui social: "purtroppo devo dirvi che non lo sono".(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Voci di gravidanza per Michelle Hunziker - la conduttrice rompe (finalmente) il silenzio : MIchelle Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Dopo Aurora, Sole e Celeste, la conduttrice sogna di mettere al mondo un maschietto. E così, ogni volta che i fan notano un suo pancino "sospetto"...

Michelle Hunziker smentisce : "Non sono incinta" (video) : Lei non l'ha mai nascosto, il quarto figlio lo vorrebbe, ma Michelle Hunziker, che in questi giorni si sta godendo le vacanze con la sua prima figlia Aurora e con la quale ha lavorato recentemente in tv per la trasmissione di Canale 5 Vuoi scommettere, è dovuta ricorrere ai social per smentire le voci che la davano con un pancino sospetto e spegnere l'entusiasmo dei fan che si erano scatenati nei commenti, sperando nella buona notizia:Nel suo ...

Michelle Hunziker incinta? Su Instagram smentisce la gravidanza : Michelle Hunziker incinta per la quarta volta? La presentatrice svizzera elimina ogni dubbio sulle stories di Instagram. Non è in dolce attesa. La bella Michelle, 41 anni, aveva postato qualche giorno fa una foto con un abito morbido che sembrava nascondere un pancino sospetto. Non è la prima volta in questi ultimi mesi che il gossip si scatena su una presunta quarta gravidanza della bionda Hunziker. Durante l’inaugurazione della MSC ...

Michelle Hunziker perde la scommessa con Filippa Lagerback : cosa è costretta a fare : 'Ogni scommessa persa è un impegno da onorare...'. Michelle Hunziker perde contro Filippa Lagerback e pubblica su Instagram un video in cui sventola la bandiera svedese e beve: 'La Svizzera ha perso ...

Michelle Hunziker incinta? La foto su Instagram è la prova : Michelle Hunziker incinta per la quarta volta? La presentatrice sul suo profilo Instagram pubblica una foto che sembra essere una conferma. La bionda Michelle ha voluto celebrare l’estate e l’inizio delle vacanze postando un selfie in riva al mare. La showgirl è di profilo e indossa un abito rosa, che sembra un peplo. Il vestito è molto morbido in vita ma non riesce a nascondere il pancino sospetto. Anche le braccia e fianchi, di ...

Michelle Hunziker perde la scommessa con la Lagerback e paga pegno : Foto: Rumors.it La sua Svizzera ha perso contro la Svezia Si è giocata la partita tra Svezia e Svizzera per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo di Russia 2018 e due noti volti televisivi Michelle Hunziker, svizzera, e Filippa Lagerback, svedese, avevano deciso di fare una scommessa particolare: se vinceva la svizzera la Lagerback doveva ...

La Svezia vince e Michelle Hunziker paga la scommessa : Una scommessa è una scommessa. Quando la Svezia ha battuto la Svizzera (1 a 0), agli ottavi di finale di questi Mondiali di Russia, a Michelle Hunziker, nata in Canton Ticino, non è rimasto altro che pagare pegno. L’aveva promesso all’amica e collega svedese, Filippa Lagerback. Così la conduttrice, in vacanza a Milano Marittima, è salita su un palco, sventolando – suo malgrado – la bandiera di Stoccolma. «Con il cuore a ...