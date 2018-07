Miami | accordo decennale in vista Più altri 10 anni

motorinolimits

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Un altro incontro imminente potrebbe finalmente dare il via libera al GP di. Come abbiamo scritto, Liberty Media sta tenendo il stand-by la pubblicazione del calendario 2019 per via dei negoziati che proseguono. A maggio i primi incontri, con i media locali che parlano di unfino al 2029. Giovedì 26 si terrà … L'articoloin. Più10MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.