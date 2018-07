Mettiamo in chiaro i numeri | per evitare scelte che gettano ombre sull’euro

huffingtonpost

: @hvgmeari @holdmezainn No allora mettiamo bene in chiaro una cosa. Non è in tutto il nord che ognuno paga per sè di… - voidnephilim : @hvgmeari @holdmezainn No allora mettiamo bene in chiaro una cosa. Non è in tutto il nord che ognuno paga per sè di… - i_bruce_fan : Mettiamo in chiaro le cose: lo #stupro è sempre da condannare. Se la vittima è ubriaca, va data l’aggravante per av… - soleiljxr : mettiamo in chiaro subito le cose -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Per ragionare sull'Italia, fuori da retorica e propaganda (purtroppo sempre più diffuse) vale la pena guardare bene qualche numero. Dalle cronache dei giorni scorsi ne prendiamo alcuni: 5, 47, 8 e 31. Si potrebbe provare a giocarli al lotto, un bella quaterna. Oppure partire da lì per discutere sulla nostra situazione economica e sociale, con competenza e conoscenza (qualità, in politica, purtroppo sempre più rare).Partiamo dal 5. Vuol dire 5 miliardi: il costo, per le casse statali, dell'aumento negli ultimi due mesi dello spread, che determina un maggior livello di interessi per rifinanziare i titoli del nostro debito pubblico (salito, secondo i dati della Banca d'Italia, nel maggio scorso a 2.327 miliardi, 80 miliardi in più rispetto alla fine del 2017: una corsa che sembra inarrestabile).Quello spread attorno a 250 punti base incide anche sul costo ...