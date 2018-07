Meteo | torna il caldo africano | quali città saranno ' infuocate'

Meteo - dopo il maltempo torna l’anticiclone africano : temperature sopra i 32 gradi ovunque : dopo che il maltempo negli ultimi giorni ha pesantemente colpito il Centro-Nord per poi arrivare anche al Sud ecco che gli esperti Meteo annunciano un nuovo cambiamento: da domani l’anticiclone africano tornerà in grande stile su gran parte d’Italia portando le temperature ancora sopra i 32-34 gradi più o meno ovunque.Continua a leggere

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : Campania - Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - alto rischio tornado in serata [MAPPE] : 1/11 ...

Meteo : pioggia e crollo termico - ma il caldo sta per tornare : Il maltempo continua a 'rovinare' l'estate degli italiani. La morsa che ha portato pioggia e freddo al Nord e al Centro adesso si sta dirigendo verso il meridione, dove un vero e proprio crollo termico porterà le...

Torna il maltempo - da mezzanotte allerta Meteo su tutta la Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Allerta Meteo - furiosa sfuriata fredda sta per innescare maltempo estremo sull’Italia : allarme tornado e grandine tra stasera e domani al Centro/Sud : 1/18 ...

Previsioni Meteo Lombardia : temporali fino a domani - poi tornano sole e caldo : Nel pomeriggio di oggi “transito di una veloce perturbazione atlantica, con rovesci e temporali ad interessare soprattutto la media e bassa pianura, ma con possibilità di fenomeni sparsi anche su rilievi ed alta pianura. Da martedì graduale espansione di un promontorio di alta pressione, con tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento fino a valori caratteristici del periodo o leggermente sopra alla media, specie tra mercoledì e ...

Meteo : in Lombardia temporali fino a domani - poi tornano sole e caldo : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Nel pomeriggio di oggi, il transito di una veloce perturbazione atlantica poterà rovesci e temporali soprattutto sulla media e bassa pianura e possibili fenomeni sparsi anche su rilievi ed alta pianura. Da domani la graduale espansione di un promontorio di alta pression

Allerta Meteo Estofex : forte vento - grandine di grandi dimensioni e tornado sull’Italia - gran parte del Paese a rischio. Indici pazzeschi : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 2 fino alle 8 (ora italiana) di domani, Martedì 17 luglio, per l’Italia, il Mediterraneo settentrionale, il Mar Adriatico, i Balcani occidentali e la Corsica per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Una depressione di livello medio si sta muovendo rapidamente dalla Penisola Iberica verso il nord e il centro Italia ...

Allerta Meteo - metà Luglio tra super caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Meteo : Lombardia - domani sole in pianura ma lunedì tornano rovesci : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – Ventiquattro ore di caldo intenso in Lombardia a cui seguirà una nuova perturbazione atlantica con rovesci e temporali a partire dalla notte di domenica. E’ quanto prevede il bollettino Meteorologico dell’Arpa. domani la giornata sarà soleggiata con massime in pianura di 31 gradi e minime attorno ai 20 gradi. Qualche rovescio è possibile su rilievi alpini, prealpini e sull’Oltrepò pavese. ...

Meteo - torna l’anticiclone africano : caldo in aumento : Meteo, torna l’anticiclone africano: caldo in aumento Tempo più stabile e temperature in aumento: si rinforza l’Anticiclone africano sull’Italia Continua a leggere L'articolo Meteo, torna l’anticiclone africano: caldo in aumento proviene da NewsGo.

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...