Mercoledi 18 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - mercoledì 18 luglio 2018. Su Italia1 la quinta stagione di Chicago Fire : Chicago Fire Rai1, ore 21.25: SuperQuark La nuova puntata di SuperQuark si aprirà, come sempre, con un documentario della serie Blu Planet della BBC: si scenderà nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline. Con Alberto Angela, poi, si andrà a curiosare nei depositi e nelle soffitte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, scoprendo così una infinità di capolavori, un vero e proprio tesoro nascosto. Marco Visalberghi e ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 18 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 18 luglio 2018: Frustrato dalla lettura del testamento, Valerio Viscardi (Fabio Fulco) beve fino a perdere il controllo e diventare pericoloso. Se la prenderà con Andrea (Davide Devenuto)… Teresa (Carmen Scivittaro) è fortemente contraria all’idea che il marito Otello (Lucio Allocca) lavori al garage gestito da Franco (Peppe Zarbo)… Cinzia (Veronica Mazza) condiziona sempre più ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 18 luglio : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 18 luglio 2018: Julieta mente sui suoi sentimenti e preferisce allontanare Saul dicendogli che non lo ama… Candela rivela ad Emilia i suoi sospetti su Venancia Almagro. Severo intanto è triste per l’abbandono di Candela e proprio Venancia ne approfitta per parlargli male della Mendizabal… La Montenegro, dopo quanto riferitole dal fido Mauricio, chiede spiegazioni a Nazaria sul ...

Sacrificio D’Amore : anticipazioni decima puntata di mercoledì 18 luglio : Le anticipazioni relative alla decima puntata di Sacrificio D’Amore, in onda mercoledì 18 luglio, ci anticipano dei veri colpi di scena! Lucrezia decide di tenere il bambino mettendo a rischio la sua salute: troverà favorevoli il padre e Brando, ma non il fratello. Cosa accadrà? Sacrificio D’Amore: anticipazioni puntata del 18 luglio Dopo la pausa di mercoledì 11 luglio, in cui la fiction di canale 5 non è andata in onda per dare spazio ai ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 18 e giovedì 19 luglio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 18 e giovedì 19 luglio 2018: Dopo essere riuscito ad eliminare definitivamente la registrazione in possesso del figlio Liam (Scott Clifton), Bill Spencer (Don Diamont) passa al contrattacco… La mediazione di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è destinata a provocare reazioni inaspettate sia in Bill che in Liam… Wyatt (Darin Brooks) non intende farsi immischiare nelle faccende del padre ...

1.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata per mercoledì 18 luglio alle 15.30 in sala Zanotti : Esame della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 17-07-2018 / Giorno per giorno La 1.a COMMISSIONE CONSILIARE - presieduta dal consigliere Fornasini - si riunirà mercoledì 18 ...

Le previsioni meteo per domani - mercoledì 18 luglio : Qualche nuvola al mattino, e poi un progressivo miglioramento in tutta Italia The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 18 luglio appeared first on Il Post.

Pronostico e analisi di Zeljeznicar-Narva - Playoff Europa League - Mercoledì 18 Luglio 2018. : Pronostico e analisi di Zeljeznicar-Narva, Playoff Europa League, Mercoledì 18 Luglio 2018. Una formalità. Questo match di ritorno valido per l’accesso ai quarti dei play-off sembra consegnare ai Bosniaci dello Zeljeznicar un facile passaggio del turno dopo il 2-0 maturato all’andata, in terra estone. Difficile, quasi titanica l’impresa del Narva Trans tornato in Europa dopo cinque anni e già destinato ai saluti, visto anche il misero ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 17 e mercoledì 18 luglio 2018 : anticipazioni puntata 495 di Una VITA di martedì 17 e mercoledì 18 luglio 2018: Elena accetta di dare a Mauro le prove che cerca, a condizione che protegga suo padre. Giunto in ospedale, tuttavia, Mauro trova l’uomo morto e comprende che c’entrano qualcosa Ursula e Cayetana; Felipe gli fornisce una lettera del defunto per la figlia… Susana rivela a Simon di averlo abbandonato in quanto la sua nascita fu il frutto di una ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 luglio 2018. 10 - 8 mln per Croazia-Inghilterra (47.2%). Crolla Superquark (7.9%) battuto da Chi l’ha Visto (8.5%) e tallonato da Il Segreto (7%) : La Croazia in finale Su Rai1 – dalle 21.37 alle 00.05 - Superquark ha conquistato 1.530.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 22.37 – la semifinale dei Mondiali Croazia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 10.785.000 spettatori pari al 47.2% di share (pre e post partita nel complesso: 6.197.000 – 31.5%). Il momento più Visto della partita sono stati i supplementari che hanno raccolto ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 11 Luglio 2018 : Film Stasera in TV: Crazy, Stupid, Love, The Forgotten, Il comandante e la cicogna, Vendetta: Una storia d'amore, Michael Collins, When You're Strange.

Il film da vedere oggi - mercoledì 11 luglio : Crazy - stupid - love : In onda stasera su Italia 1, una divertente e romantica pellicola con protagonista un “re” della commedia americana! Il film da vedere oggi, 11 luglio, è Crazy, stupid, love, dove seguiremo i “passi” di Steve Carell (tradito e mollato dalla moglie Julianne Moore), che si affiderà all’esperto sciupafemmine Ryan Gosling per rinnovare la sua immagine e rimettersi in carreggiata. Il film da vedere, 11 luglio: Crazy, ...