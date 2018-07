Mercato NBA | Toronto e San Antonio lavorano alla trade dell’estate | sul piatto DeRozan e

Mercato NBA - clamoroso Bjelica : salta l’accordo con Philadelphia - resterà in Europa : Nemanja Bjelica sembrava vicinissimo all’accordo con Philadelphia per la prossima stagione, ma ha deciso di restare in Europa Mercato NBA, Nemanja Bjelica ha detto no alla proposta di contratto di Philadelphia. Sembrava fatta con i Sixers, i quali avevano scelto il serbo per prendere il posto di Ilyasova nelle rotazioni, nel ruolo di 4 tattico abile anche al di fuori della linea dei tre punti. Come detto un accordo che sembrava ...

Nba - dai Lakers a San Antonio - vincitori e vinti del Mercato : mercato Nba alle battute finali: tempo di separare vincitori e vinti. Una precisazione: il futuro di Kawhi Leonard può cambiare questi giudizi. Come, in parte, pure quello di Clint Capela, Marcus ...

Mercato NBA – Cleveland Cavaliers - il post LeBron James inizia da… Channing Frye : il veterano ritorna al minimo salariale : inizia a muoversi il Mercato NBA dei Cleveland Cavaliers: il primo acquisto dell’era post LeBron James è Channing Frye che ritorna al minimo salariale Dopo l’addio di LeBron James, i Cleveland Cavaliers si sono trovati in una situazione davvero complicata. Ricostruire per vincere subito, oppure dedicarsi ad un rebuilding più lento, costruendo un nuovo team sul giovane Collin Sexton? Tanti i dubbi per la dirigenza ...

Mercato NBA – Jimmy Butler alza un muro con i Timberwolves : rifiutato un quadriennale pazzesco : Jimmy Butler non ha intenzione di rinnovare con i Minnesota Timberwolves: il cestista ex Chicago Bulls ha rifiutato un contratto da 110 milioni complessivi per 4 anni Il caso Jimmy Butler infiamma il Mercato NBA. Mentre tutti i free agent principali hanno trovato una sistemazione, l’attenzione si sposta sui giocatori già sotto contratto e in casa Timberwolves la situazione è scottante. Minnesota rischia di perdere un membro ...

Mercato NBA : Channing Frye torna a Cleveland - Love e LeBron si scatenano sui social : Nel corso dell'estate a Cleveland avranno anche dovuto subire l'addio di LeBron James, ma se non altro nello spogliatoio dei Cavaliers rivedranno una faccia tanto nota quanto apprezzata. Il ...

Mercato NBA - tutti i nodi rimasti da “sciogliere” : tra free agent - trade e decisioni importanti : Il Mercato NBA è tutt’altro che chiuso, ancora tanta carne al fuoco per le franchigie che devono rafforzarsi in vista della prossima stagione Il Mercato NBA non è certo finito, anche se le ultime ore sono state meno concitate rispetto alla prima fase della free agency che ha visto botti del calibro di LeBron James ai Lakers. Adesso la situazione sembra essersi rasserenata, ma attenzione, alcune novità sono in arrivo. L’ultimo ...

Mercato NBA – Jabari Parker torna a casa : firmato un biennale con i Chicago Bulls : Jabari Parker dice addio ai Milwaukee Buck per tornare nella sua Chicago: firmato un biennale con i Bulls La notizia era nell’aria da un po’, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Jabari Parker ha firmato un contratto biennale da 40 milioni con i Chicago Bulls. Il 23enne di Chicago, 2ª scelta al draft nel 2014, ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che hanno reso complicata la sua esperienza a Milwaukee. I Bucks ...

Mercato NBA – Magic Johnson fa luce sul futuro dei Lakers : “prenderemo un altro top player - ecco quando” : Magic Johnson fa luce sul futuro dei Los Angeles Lakers, sotto il profilo degli acquisti: arriverà la seconda stella, ma solo in condizioni favorevoli ai giallo-viola Dopo l’arrivo di LeBron James che ha portato con sè un paio di free agent, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembra essersi fermato. Il tanto ventilato secondo free agent è sfumato: Paul George ha rifirmato con OKC, così come Chris Paul con gli Rockets, DeMarcus ...

Mercato NBA – La corsa a Carmelo Anthony diventa… Corrida : anhe i Bulls bussano alla porta di OKC : Anche i Chicago Bulls bussano alla porta dei Thunder per Carmelo Anthony: offerta interessante presentata ad OKC Mentre tutti i free agent principali hanno già trovato una nuova sistemazione, il Mercato NBA si sposta sui giocatori in odore di cessione. In casa OKC tiene banco la situazione legata a Carmelo Anhtony. Il cestista ex Knicks viene da una pessima stagione e i Thunder vorrebbero liberarsene, risparmiando così 28 milioni dal ...

Mercato NBA - OKC non riesce a scambiare Carmelo Anthony : sarà free agent : In un Mercato in cui i grandi colpi , e rinnovi, sono già stati piazzati, la questione che continua a tenere banco è quella legata al futuro di Carmelo Anthony; ormai prossimo all'addio da Oklahoma ...

Mercato NBA - Jimmy Butler rifiuta l'estensione da 100 milioni con i Minnesota Timberwolves : Non capita tutti i giorni che un giocatore vicino ai 30 anni rifiuti un'offerta in tripla cifra, e per questo è inevitabile che faccia notizia: Jimmy Butler ha declinato la proposta da 100 milioni di ...

Mercato NBA - Jabari Parker saluta i Milwaukee Bucks : accordo vicino con i Chicago Bulls : Un famoso agente di giocatori NBA, prima dell'inizio della free agency, aveva raccontato in un interessante articolo di Alex Kennedy le dinamiche nascoste e le considerazioni fatte dai free agent e ...

Mercato NBA - Jabari Parker verso Chicago : le ultime : Quale futuro per Jabari Parker? L’ala dei Bucks potrebbe raggiungere un accordo con i Chicago Bulls per le prossime stagioni Mercato NBA, Jabari Parker potrebbe accordarsi con i Chicago Bulls. Queste le ultime novità che arrivano da oltre Oceano, più precisamente da Espn. Jabari Parker è in trattativa con i Bulls, pronti ad una super offerta per l’ala dei Bucks. Va ricordato però che la sua attuale franchigia potrebbe ...

Mercato NBA - Isaiah Thomas verso i Nuggets : ROMA - La grande rivoluzione messa in atto nei primi giorni dalla 'free agency' dai Los Angeles Lakers che ripartiranno da LeBron James e Rajon Rondo ha inevitabilmente travolto anche Isaiah Thomas ...