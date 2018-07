Mercato | la Roma cerca Olsen e Cillessen per la porta Napoli sogna Benzema e Di Maria

CalcioMercato Roma - Alisson al Liverpool. Ai giallorossi 75 milioni. Tutti i dettagli : Il portiere brasiliano [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] è già partito per Liverpool e nelle prossime ore l'affare sarà ...

CalcioMercato : Alisson lascia la Roma - le sue 10 migliori parate in giallorosso : ...che un portiere così poco incline al tuffo e alla parata spettacolare sia anche così efficiente? Come fa Alisson a far sembrare semplicissimo il ruolo più controverso e complesso di questo sport? ...

CalcioMercato Roma - è fatta per la cessione di Alisson al Liverpool : le cifre definitive dell’affare : Il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta del Liverpool, che verserà 75 milioni di euro bonus compresi in due rate Il trasferimento di Alisson Becker dalla Roma al Liverpool è cosa fatta, il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta della società inglese e ha dato il via libera per la chiusura dell’operazione. E’ bastato un piccolo sforzo economico in più dei ‘Reds’ per far cedere la Roma, ...

Le prime mosse di Mercato dell’Athena Gruppo Stanchi Roma : Il campionato di serie A2 Femminile (girone Sud) che l’Athena Gruppo Stachi Roma si appresta a giocare dalla fine del prossimo mese di settembre sarà il primo per la storica società Romana di pallacanestro femminile. Anche per questo la dirigenza sta cercando di allestire un roster in grado di sostenere il salto di categoria nelle migliori condizioni possibili. Così contemporaneamente alle valutazioni sulle conferme di un Gruppo che ha così ben ...

Antitrust sul Mercato taxi di Milano e Roma : L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato si è pronunciata in merito al mercato taxi, stabilendo che le clausole di esclusiva presenti nei regolamenti dei principali radiotaxi di Milano e Roma risultano restrittive della concorrenza. Si sono, infatti, conclusi i due procedimenti istruttori avviati dall’Antitrust a gennaio 2017, su segnalazione di mytaxi Italia, per analizzare […] L'articolo Antitrust sul mercato taxi di Milano e ...

Mercato Roma - pronto l'assalto a Chiesa : Con la nuova liquidità che arriverà dalla partenza di Alisson, il club giallorosso vuole puntellare il reparto avanzato: il viola è il sogno, più defilati Berardi e Suso

Roma - Pellegrini si toglie dal Mercato : 'Questa è casa mia!' : La lealtà? Uno di quei valori che un pochino tutti dovremmo avere, soprattutto in questo sport dove si gioca di squadra'. SU DI FRANCESCO - 'Sicuramente un punto di riferimento da cui ho imparato e ...

CalcioMercato Roma - è ufficiale la cessione di Bruno Peres al San Paolo : Roma - Ritorno in Brasile per Bruno Peres : la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di ...

CalcioMercato Roma - ufficiale : Bruno Peres in prestito al San Paolo : Roma - Bruno Peres torna in patria: la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di riscatto ...