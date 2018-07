Mercato auto | l' Europa continua a crescere | a giugno +5 | 1% Vola Jeep | +72%

Il Mercato europeo dell'auto chiude bene il primo semestre : Il canale dei privati continua a crescere, in linea con l'aumento generale dell'economia, seb bene ad un tasso leggermente inferiore a quello che ci si aspetterebbe. bene anche per il comparto delle ...

Auto : Acea - Mercato europeo cresce di oltre il 5% a giugno : giugno positivo per il mercato dell' Auto in Europa. Stando ai dati diffusi qualche minuto fa dall' Acea , nell'Unione Europea più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.618.985 ...

Auto : Csp - Mercato europeo regge bene a demonizzazione diesel : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Giugno positivo per il mercato dell’ Auto dell’Unione Europea e dell’Efta. Nel complesso delle due aree sono state immatricolate 1.618.985 Auto vetture con un incremento del 5,1%. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor, commentando i dati diffusi oggi dall’Acea. “Questo risultato importante è stato ottenuto nonostante che in molti mercati nazionali si sia prodotta una situazione di ...

Calcio Mercato - Cassano : autoproposta al Parma per tornare a giocare. Contratto con clausola 'anti-cassanate'? : Lascia? No, raddoppia. O meglio, ritorna, Antonio Cassano e il Parma . Fu amore tra il 2013 e il 2015, potrebbe risbocciare nell'estate del 2018. L'attaccante, senza squadra dal 27 luglio 2017 quando ...

Mercato automotive : il nuovo percorso d'acquisto viaggia online e sui social : L’evoluzione digitale e la rivoluzione mobile hanno cambiato il percorso d’acquisto dei consumatori automotive , che oggi inizia online per il 97% delle persone, attraverso il mobile per la parte più inspirational e visuale (42%) e...

Mercato auto Italia - in calo nel primo semestre 2018. Panda auto più venduta : Giro di boa per il Mercato Italiano dell’auto: i dati di vendita del primo semestre 2018 parlano di una flessione dell’1,45%, con 1.120.829 veicoli immatricolati. Al dato negativo contribuisce anche il mese di giugno appena concluso, in cui si sono state registrate 174.702 veicoli, in calo del 7,25% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Secondo Michele Crisci, presidente dell’Unrae (Associazione delle Case automobilistiche estere), ...