Mercati positivi Milano resta alla finestra

Mercati europei timidamente positivi in chiusura : Borse europee poco sopra la parità in chiusura di contrattazioni , Piazza Affari compresa dopo il taglio delle stime sul PIL da parte di Bankitalia e l'ennesimo record del debito pubblico . Inoltre l'...

Spread in calo e Borsa in rialzo Il governo Conte rassicura i Mercati positivi i listini Ue in pre-apertura : Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it