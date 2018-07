ilfattoquotidiano

: McLaren, il nuovo corso: “Ora la 600LT e nel 2025 solo ibride. Ma niente suv” – FOTO - TutteLeNotizie : McLaren, il nuovo corso: “Ora la 600LT e nel 2025 solo ibride. Ma niente suv” – FOTO - Cascavel47 : McLaren, il nuovo corso: “Ora la 600LT e nel 2025 solo ibride. Ma niente suv” – FOTO - MarcoScafati1 : #McLaren, il nuovo corso: “Ora la #600LT e nel 2025 solo #ibride. Ma niente #suv” – FOTO -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Elettrificazione, investimenti miliardari, nuovi modelli, raddoppio di vendite e fatturato. E’ ambizioso il piano strategico 2018-(correzione di rotta rispetto a quello 2016-2022) elaborato nel quartier generale inglese della, al punto da far temere quanto già accaduto ad altri (leggi Bentley, Lamborghini e tra un pò anche Ferrari): quella sorta di negazionismo storico che fa piegare anche i marchi più esclusivi/sportivi agli sport utility, fonte facile ed inesauribile di denari. “Noi non lo faremo”, giurano da Woking. Prendiamo atto e, se sarà vero, ringraziamo per il coraggio. Anche perché passare dalle 3.340 auto vendute nel 2017 (la metà delle quali “portentose” 720S, con gli Usa primo mercato) alle 6.000 preventivate nelsenza l’aiuto di un suv, sarebbe impresa meritoria assai. Nonostante lo sforzo di investire 1,2 ...