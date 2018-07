Mazara del Vallo | disperso in mare da ieri lo scienziato Dino Levi

Disperso in mare ex direttore Cnr di Mazara del Vallo : Disperso in mare Dino Levi, originario di Torino ma residente da 40 anni a Mazara del Vallo dove è stato direttore del Cnr. Il 72enne è partito con un piccolo natante a vela, in tarda mattinata dal lido “Circoletto”, diretto a Capo Feto. E’ stata la moglie a lanciare l’allarme. L’imbarcazione è stata ritrovata poco dopo nella zona di Quarara, a circa 5 miglia dal luogo di partenza e in direzione opposta rispetto ...

Mazara - ritorna il Mercoledì Revival 80's 90's del Batita con l'associazione UILDM : ritorna il tanto atteso Mercoledì Revival 80's 90's del Batita. Protagonista sarà la musica revivial e il rock degli anni d'oro. In consolle ci saranno dJ Marietto, Mario Mix, Alex C e Miki. L'incasso ...

Mazara del Vallo - Al Lido Sirenetta assistenza per la balneazione ai diversamente abili : SPIAGGIA SENZA BARRIERE Al Lido Sirenetta assistenza per la balneazione ai diversamente abili "Anche per l'estate 2018 l'Amministrazione Comunale organizza Spiaggia Senza Barriere. Un progetto giunto ...

Mazara del Vallo RACCOLTA DIFFERENZIATA ZONA 3 : Da Mercoledì 11 Luglio al via il servizio Porta a Porta. Inizio distribuzione Kit ZONE 4 e 5 Da mercoledì 11 luglio prenderà il via il servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA Porta a Porta per la ZONA 3, ...

Velisti francesi in difficoltà a Mazara del Vallo soccorsi dalla Capitaneria : Una barca a vela battente bandiera francese si è incagliata su bassi fondali antistanti la localita' di Capo Feto del Comune di Mazara del Vallo ed è stata soccorsa dagli uomini della Guardia Costiera.

Mazara del Vallo si differenzia distribuendo il kit : Al fine di completare la distribuzione dei KIT per la raccolta differenziata nella ZONA 3, anche per la prossima settimana al Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata saranno allestite le ...

Le tossine della campagna elettorale a Paceco - Mazara - Castellammare del Golfo : Le elezioni amministrative del 10 giugno hanno portato a una resa dei conti nei partiti, con tante tossine da smaltire. A Paceco il Partito Democratico è stato sfilecciato prima della tornata ...

Caporalato - immigrati sfruttati nelle campagne di Marsala e Mazara del Vallo : pane secco e 3 euro all’ora ai lavoratori : Lavoravano per 3 euro all’ora nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. È quanto sono stati costretti a subire diversi lavoratori immigrati, clandestini e regolari, reclutati da due agricoltori di Marsala (in provincia di Trapani), padre e figlio, rispettivamente di 68 e 35 anni, arrestati oggi dalla Polizia di Stato di Trapani. I due sono finiti ...

Cerimonia inaugurale dell´imbarcazione Intrepido per le mini crociere Mazara-Favignana-Levanzo : "NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO MAZARA - ISOLE EGADI" Cerimonia inaugurale dell'imbarcazione che effettuerà il servizio "Un ulteriore tassello alla vocazione turistica della nostra Città si somma agli ...

Mazara - da oggi la distribuzione del kit per la differenziata per la zona 2 : Sarà dunque possibile ritirare i mastelli per effettuare la raccolta differenziata presso il Palazzetto dello Sport in via Rosario Ballatore, e non presso l'Autoparco. Saranno allestiti più punti di ...

Medaglie per gli atleti della Kickboxing di Mazara : I complimenti e gli auguri per gli ottimi risultati sono stati fatti anche dall'Assessore allo Sport, Vito Billardello, che ha anticipato che tutti gli atleti del Dojo 91026 di Mazara del Vallo si ...

Nascondeva 32 kg di droga : arrestato 41enne a Mazara del Vallo : Palermo , askanews, - Nascondeva oltre 32 kg di hashish e oltre 56.850 euro inbanconote di vario taglio. I carabinieri di Mazara del Vallo insieme ai colleghidel Nucleo Cinofili di Palermo hanno ...