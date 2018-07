Matteo Salvini ' da impiccare' | le grilline Daniela Albano e Maura Paoli | ' Chi semina

Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere : ecco la nuova casa a Roma : Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere in una nuova casa a Roma. Il leader della Lega e la conduttrice fanno sul serio e sono pronti a mettere su famiglia. Il primo passo per consolidare l’unione è la convivenza, arrivata in questi giorni. Mentre tanti parlavano di crisi e di una possibile rottura, Salvini e la Isoardi si stavano preparando al trasferimento nella nuova abitazione. L’appartamento si trova a pochi passi da ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Presenterò mozione di sfiducia in Parlamento' : Il 13 luglio scorso è stata lanciata una petizione online che, al momento, conta 92mila firme [VIDEO]sulla piattaforma Change.org contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. La petizione, lanciata da alcuni membri di Possibile, ha la finalita' di chiedere ai parlamentari italiani una mozione di sfiducia contro il leader della Lega per le sue politiche migratorie e e le sue esternazioni sui migranti. Laura Boldrini annuncia mozione di ...

Migranti. Effetto Matteo Salvini -87% di arrivi : Funziona il pugno duro di Matteo Salvini sui Migranti. Il numero degli arrivati in Italia a giugno, attraverso la rotta

Matteo Salvini mantiene la parola : come cambia la legittima difesa : Al via l’iter per modificare la legittima difesa. Il partito democratico teme il “far west”. La vice presidente del Senato,

Elisa Isoardi e Matteo Salvini insieme nella loro casa a Roma (Foto) : Elisa Isoardi, la conduttrice che vedremo nuovamente al timone de La prova del cuoco, programma in onda su Rai 1, a settembre, ne ha parlato recentemente in un'intervista concessa al settimanale Diva e Donna. La conduttrice piemontese, infatti, sta per andare a convivere con il compagno Matteo Salvini, vicepremier e Ministro degli Interni del Governo Conte, in una casa a Roma.Queste sono state le dichiarazioni che la Isoardi rilasciò in ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono a Roma : le foto di Chi : Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono: le foto del settimanale Chi Si fa sempre più importante la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. La coppia è andata di recente a convivere, come mostrano le esclusive immagine pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola a partire da mercoledì 18 luglio. Il Ministro dell’Interno […] L'articolo Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono a Roma: le foto di Chi proviene ...

Salvini in Russia a spese dei contribuenti italiani? I biglietti aerei del viaggio scagionano Matteo : Matteo Salvini, volato a Mosca in occasione della finale dei Mondiali di Russia 2018, è stato sommerso dalle critiche per le spese che avrebbe fatto sostenere ai contribuenti italiani per questo viaggio di piacere: le cose però sembrano non stare proprio così Matteo Salvini sugli spalti dello stadio Luzhniki di Mosca, ha fatto drizzare le orecchie agli italiani che si sono chiesti: “a spese di chi, il leader della Lega Nord è volato ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Quanta eccitazione prova a vedere morire bimbi in mare?" : Nuovo durissimo attacco di Roberto Saviano al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo scrittore scrive su Facebook: "Assassini! Ministro della mala vita, sui morti in mare parla di 'bugie e insulti', ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà la morte inflitta dalla guardia costiera libica, sua (mi fa ribrezzo dire 'nostra') alleata strategica? Lei che sottolinea continuamente di essere padre, 'da papà quanta ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini : nuova casa in vista delle nozze? : Lei è sempre più impegnata nella sua attività di conduttrice televisiva, mentre lui oltre alla consueta attività politica ha anche degli impegni governativi, ma questo non impedisce ai due di Sul ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nuovo "nido d'amore" a Roma : Un nuovo nido d'amore per Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le immagini esclusive della coppia che entra nella nuova casa nel centro di Roma dove...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nessuna crisi : ecco il loro nuovo nido d'amore nel centro di Roma : Roma ? nessuna crisi fra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, anzi i due sono pronti ad andare a convivere. Elisa Isoardi, il post misterioso: «Ho imparato che si può volare anche...

Migranti - Matteo Salvini chiude i porti a due navi di Ong spagnole : “Vedranno Italia in cartolina” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Twitter: "Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti Italiani li vedranno in cartolina". Si tratta solo dell'ultimo caso di chiusura, minacciata o concreta, dei porti Italiani.Continua a leggere

Matteo Salvini e Lega - l'assalto finale dei magistrati : 'A chi dovete sequestrare i soldi' : Spennare la Lega , metterla in ginocchio fino a farla chiudere. La Procura di Genova ha imposto il sequestro di 49 milioni di euro per la truffa sui rimborsi all'epoca di Umberto Bossi e del tesoriere ...

Alba Flores de “La Casa di Carta” contro la politica di Matteo Salvini : Indubbiamente è La Casa di Carta la serie dei record di questo 2018, e ora che la produzione è andata ben oltre i confini europei, gli attori protagonisti hanno trovato molta visibilità. Tra questi c"è Alba Flores che, nella serie spagnola distribuita da Netflix, interpreta la bella e glaciale Nairobi. Capelli bruni e sguardo schivo, l"attrice è stata notata dai grandi studios internazionali e, recentemente, ha raccontato la sua vita, le sue ...