Materassini e Salvagenti | i must have dell’estate 2018

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Pavone o unicorno? L’indagine di Trovaprezzi.it svela i gusti degli italiani e le tendenze più originali a bordo vasca Con telaio in acciaio, legno o vetroresina, dalle classiche forme rettangolare o rotonda, alle più chic a forma di otto oppure ottagonali: Trovaprezzi.it – comparatore di prezzi online leader di mercato – nei soli mesi di maggio e giugno ha contato nella “Categoria Piscine” oltre 130 mila ricerche che hanno portato alla visualizzazione di circa 500mila pagine ricche di offerte. Le prime tracce di una piscina risalgono ad oltre 4.000 anni fa e si trovano nell’attuale Pakistan, dove all’inizio del ‘900 è stato riportato alla luce il “Grande Bagno”: una piscina di 12 metri per 7, dimensioni di tutto rispetto anche per i nostri canoni moderni. Da allora gli standard, le tendenze e l’innovazione tecnologica hanno contribuito ad accrescere l’interesse da parte di chi ...