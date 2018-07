wired

: Marvel Comics lancia una linea di fumetti digitali con Jessica Jones - micheleiurillo : Marvel Comics lancia una linea di fumetti digitali con Jessica Jones -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il mondo deiè cambiato in modo sostanziale negli ultimi anni e anche i più affezionati alle pubblicazioni cartacee stanno iniziando a guardare con più possibilità alle versionidei loropreferiti. Senza considerare che l’esplosione dei cineal cinema e in televisione ha creato una domanda tutta nuova che spesso si esplica principalmente online. Proprio per questohato oggi a sorpresa una nuovadi titoli digital-first.Digital Originals, infatti, sarà un brand che darà il via a diverse pubblicazioni in formato virtuale, sfruttando soprattutto la popolarità di personaggi che hanno visibilità nelle numerose serie televisive prodotte attualmente all’interno dell’universo narrativo della Casa delle idee. “C’è un pubblico enorme là fuori – non solo su Netflix ma anche su Abc, Freeform e Hulu – che ...